Bunnie Xo behauptet: Sie gab mehr für die Ehe mit Jelly Roll

Bunnie Xo meldet sich erneut mit deutlichen Worten zu ihrer Scheidung von Jelly Roll (41) zu Wort. In ihrem Podcast "Dumb Blonde" behauptete sie nun, in der Ehe mehr gegeben zu haben als ihr bald Ex-Mann. Sie habe ihn stets beschützt und dafür gesorgt, dass es ihm gut geht – und bezeichnet sich selbst als diejenige, die "immer hinterhergelaufen" sei. "Ich war buchstäblich der Klebstoff, der uns zusammengehalten hat", erklärte sie im Podcast. Irgendwann habe sie einfach beschlossen, damit aufzuhören, weil beide nicht mehr auf derselben Wellenlänge gewesen seien und nicht die gleiche Energie in die Beziehung gesteckt hätten.

Trotzdem stellt Bunnie klar, dass ihre Aussagen keine Kritik an Jelly seien – sie beschreibt ihn nach wie vor als ihren Seelenverwandten und wolle lediglich ihre eigene Wahrheit teilen. Trotz der Trennung planen die beiden weiterhin, mithilfe künstlicher Befruchtung ein Kind zu bekommen und eine Co-Parenting-Beziehung aufzubauen. Außerdem räumte Bunnie mit Gerüchten auf, dass sie Chad Kroeger (51) von Nickelback daten würde – diese Berichte dementierte sie entschieden. Gleichzeitig bestätigte sie, dass Jelly Roll sich aktuell neu umsehe.

Bekannt ist, dass Jelly Roll, bürgerlich Jason Bradley DeFord, im Mai die Scheidung in Tennessee eingereicht hatte – mit dem 9. Mai als offiziellem Trennungsdatum. Das Paar war seit 2016 verheiratet. Bunnie hatte in einer früheren Episode von "Dumb Blonde" bereits erzählt, dass die Ehe vor allem an mangelnder Kommunikation gelitten habe und beide Konflikte oft in sich hineingefressen hätten, anstatt sie offen auszutragen.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Chad Kroeger, Frontmann der Band Nickelback