Chris Evans bestätigt Auftritt in "Avengers: Secret Wars"

Eigentlich gab Chris Evans (45) als Captain America seinen berühmten Schild schon in Avengers: Endgame an Anthony Mackie (47) alias Falcon weiter. Doch offenbar kehrt der Schauspieler nun doch ins Marvel Cinematic Universe zurück. Ende kommenden Jahres erscheint der sechste Avengers-Teil mit dem Titel "Secret Wars". In einem Interview, das der X-Account "The Comicbook Guy" veröffentlichte, bestätigt Chris, dass er und sein Charakter Steve Rogers in dem Film mit von der Partie sein werden. "Ich kann euch sagen, dass ich in den nächsten Monaten anfange, an dem nächsten ['Avengers'] zu arbeiten. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ich im nächsten zu sehen sein werde, aber ich bin dabei", meint der Hollywoodstar schmunzelnd.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Steve Rogers im MCU zurückkommen könnte. Denn wie die Fans nur allzu gut wissen, existiert ein Multiversum mit verschiedenen Realitäten. In der Handlung von "Avengers: Secret Wars" sollen mehrere Universen aufeinanderprallen, sodass das Multiversum nicht mehr existiert. Stattdessen bleibt eine einzige Realität zurück: der Battleground. Hier ist der Antagonist Dr. Doom der Herrscher – die Rolle wird ab dem fünften Teil "Avengers 5: Doomsday" von Marvel-Urgestein Robert Downey Jr. (61) verkörpert. In der kollidierten Welt existieren zudem Helden verschiedener Universen. Eine kleine Gruppe dieser Superhelden tut sich zusammen, um sich gegen Dr. Doom aufzulehnen.

Der Zusammenbruch des Multiversums beginnt bereits in "Avengers: Doomsday". Darin entfesselt Dr. Doom die Mächte, die das Multiversum bedrohen, und die Helden stellen sich ihm ein erstes Mal entgegen. Angeblich soll Cap schon in diesem Teil auftreten. Ein geleakter Trailer soll laut Variety mit dem Satz "Steve Rogers wird in 'Avengers: Doomsday' zurückkehren" enden. Details dazu gibt es aber nicht. Chris' Zeit als Captain America endete eigentlich in "Avengers: Endgame". Nach dem Sieg über Thanos (Josh Brolin, 58) sollte Steve die Infinity-Steine an ihre korrekten Plätze in verschiedenen Zeitlinien zurückbringen. Dabei entschied er sich, in einer anderen Realität mit seiner großen Liebe Peggy Carter (Hayley Atwell, 44) zu leben. In die Zeitlinie seiner Freunde kehrte er als alter Mann zurück und übergab den Schild an seinen Freund Sam Wilson, den Falcon.

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Getty Images Chris Evans, November 2024

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ActionPress/Collection Christophel Chris Evans als Captain America in "Captain America: Civil War"

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Getty Images Robert Downey Jr., Marvel-Star