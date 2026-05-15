MCU-Sensation: Ist der nächste Captain America eine Frau?

Das Marvel Cinematic Universe hat womöglich schon die nächste Captain America vorgestellt – und viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben es gar nicht mitbekommen. In der zweiten Staffel von "Daredevil: Born Again", die kürzlich auf Disney+ ihr Ende fand, kehrt Jessica Jones zurück ins MCU. Gespielt von Krysten Ritter (44), kämpft sie an der Seite von Daredevil alias Matt Murdock, gespielt von Charlie Cox (43), gegen die Herrschaft von Kingpin Wilson Fisk. Doch ihre Rückkehr bringt noch eine weitere Überraschung mit sich: Jessica hat gemeinsam mit Luke Cage, gespielt von Mike Colter (49), eine Tochter bekommen. Das Mädchen hört auf den Namen Danielle Cage-Jones – und der Name ist für Comicfans alles andere als unbekannt.

In den Marvel-Comics erbt Danielle die Fähigkeiten beider Elternteile: Sie ist so stark wie ihre Mutter und so unverwundbar wie ihr Vater Luke. In einer alternativen Comic-Zukunft übernimmt sie schließlich sogar den Schild und den Titel Captain America. Ob das MCU, das Oscarpreisträgerin Meryl Streep (76) als "langweilig" schimpft, eines Tages denselben Weg einschlagen wird, ließ Showrunner Dario Scardapane im Gespräch mit Variety offen. Es habe Spaß gemacht, "damit zu spielen" und die Möglichkeit in den Raum zu stellen, sagte er. Eine baldige Umsetzung sei aber nicht zu erwarten. Dario erklärte, das sei "eher ein Thema für denjenigen, der in fünf oder zehn Jahren übernimmt" – wobei Marvel natürlich "jederzeit den Zeitplan beschleunigen" könnte.

Momentan trägt Anthony Mackie (47) als Sam Wilson den berühmten Schild. Bevor Danielle also womöglich in seine Fußstapfen treten könnte, steht zunächst ein anderes Wiedersehen an: In "Avengers: Doomsday", der am 16. Dezember 2026 in die Kinos kommt, treffen Sam und sein Vorgänger Steve Rogers, gespielt von Chris Evans (44), aufeinander. Steve ist in dem Film inzwischen selbst Vater. Was die kleine Danielle betrifft, hat "Daredevil: Born Again" damit zumindest den Grundstein gelegt, dass das MCU auch langfristig einen Captain America – oder eine Captain America – haben könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep bei einem Fototermin in London, April 2026

Anzeige Anzeige

Collection Christophel, Action Press Chris Evans als Captain America in "The First Avenger: Civil War"