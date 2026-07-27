Darum verkauft Chris Evans seine Hollywood-Hills-Villa

Chris Evans (45) trennt sich von seiner Villa in den Hollywood Hills in Los Angeles. Der Schauspieler, der vor allem als Captain America aus dem Marvel-Universum bekannt ist, hat das Anwesen auf den Markt gebracht – und das hat offenbar einen persönlichen Grund: Laut der Schweizer Illustrierten möchte Chris mehr Zeit an der Ostküste verbringen, wo er mit seiner Familie lebt. Für rund 6,1 Millionen Euro können Fans und Luxusliebhaber sich den Traum vom Leben wie ein Marvelheld erfüllen. Das Grundstück mit rund 3.000 Quadratmetern thront über dem berühmten Mulholland Drive und bietet einen beeindruckenden Blick auf die Berge und Täler von Santa Monica.

Das Anwesen umfasst vier Schlafzimmer und sechs Badezimmer und erstreckt sich über rund 427 Quadratmeter Wohnfläche. Highlights sind unter anderem ein Pool, eine Feuerstelle, ein Fitnessstudio sowie eine Gourmetküche und ein Wohnzimmer mit Kamin. Die Hauptsuite verfügt über eine eigene Terrasse, einen Ankleidebereich und ein Badezimmer im Spa-Stil. Besonders für Marvel-Fans dürfte ein Detail interessant sein: Im Haus befinden sich noch Möbel aus "Captain America", die beim Kauf ebenfalls erworben werden können. Chris hatte das in den 1940er-Jahren erbaute Anwesen 2013 gekauft und anschließend umfassend renovieren lassen, berichtet die Schweizer Illustrierte.

Der Grund für den Verkauf hängt wohl mit dem neuen Kapitel zusammen, das Chris an der Ostküste aufgeschlagen hat. Dort heiratete er 2023 die portugiesische Schauspielerin Alba Baptista (29) in Cape Cod. Im Oktober 2025 wurden die beiden Eltern einer gemeinsamen Tochter namens Alma Grace. Zuletzt machte Alba deutlich, wie wichtig Chris für sie ist: Er sei ihre größte Unterstützung. Nun zieht es den Schauspieler offenbar dauerhaft dorthin, wo seine junge Familie zu Hause ist.

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Getty Images Chris Evans auf der CinemaCon 2026 in Las Vegas

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Getty Images Chris Evans, Schauspieler

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood