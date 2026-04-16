Alba Baptista lobt Mann Chris Evans als größte Unterstützung

Beim roten Teppich der New Yorker Premiere ihres Films "Mother Mary" am 13. April hat Alba Baptista (28) seltene Einblicke in ihre Ehe mit Schauspieler Chris Evans (44) gegeben. Gegenüber Entertainment Tonight schwärmte die Portugiesin in höchsten Tönen von ihrem Mann. "Er ist absolut der beste Unterstützer", erklärte sie und meinte: "Er hat die besten Ratschläge." Für die 28-Jährige ist es offensichtlich eine große Stütze, einen so erfahrenen Schauspieler an ihrer Seite zu haben – vor allem, wenn es um ihre eigene Karriere geht.

Chris habe den gemeinsam mit Anne Hathaway (43) gedrehten Film zwar noch nicht gesehen, sei aber sehr gespannt darauf, ihn zu schauen, verriet Alba weiter. Ihr Lob für ihren Mann ließ sie abschließend auf den Punkt bringen: "Er ist einfach der beste Mensch – das war's. Er ist der Beste." Das Paar ist seit September 2023 verheiratet und wurde im Oktober Eltern einer gemeinsamen Tochter. Chris selbst beschrieb ihr gemeinsames Leben im vergangenen Juni gegenüber E! News so: "Wir machen es ruhig. Wir genießen unsere Zeit, entspannen uns einfach." Und über das Eheleben sagte er: "Es ist unglaublich. Es ist wunderbar."

Dass eine eigene Familie für Chris immer ein großer Wunsch war, hatte er schon vor der Beziehung mit Alba öffentlich gemacht. Gegenüber dem Magazin People erklärte er 2022: "Das ist absolut etwas, das ich will. Ehefrau, Kinder, eine Familie aufbauen." Auch Traditionen und Rituale liegen ihm am Herzen: "Ich liebe die Idee von Tradition und Zeremonie. Ich hatte viel davon in meinem Leben, und die Vorstellung, das selbst zu erschaffen – ich kann mir nichts Besseres vorstellen." Nach der Hochzeit im September 2023 sagte er beim New York Comic Con: "Jetzt entspannen wir uns einfach und genießen das Leben."

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

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Getty Images Alba Baptista im Juni 2021