Spekulationen um Chris Evans: Gab es eine Transplantation?

Als Chris Evans (44) gemeinsam mit seiner Frau Alba Baptista (28) über den roten Teppich der Oscars schritt, richtete sich die Aufmerksamkeit des Publikums sofort auf sein Haar. Fans und Beobachter bemerkten rasch, dass sein Haaransatz im Vergleich zu früheren Auftritten merklich anders wirkte. Auf X verbreitete sich ein Bildvergleich rasend schnell, der zwei Fotos des Schauspielers gegenüberstellte und die scheinbare Veränderung seines Haaransatzes deutlich ins Bild rückte. "Verdammt, er hat eine Transplantation bekommen, oder? Ich hatte vergessen, dass er komplett kahl wurde", schrieb ein User auf der Plattform. Die Diskussion um das veränderte Erscheinungsbild des Marvel-Stars ließ nicht lange auf sich warten.

Ein Nutzer widersprach dem Transplantationsverdacht entschieden und schrieb: "Definitiv kein Transplantat… man kann deutlich sehen, dass sein Haaransatz immer noch zurückgeht. Seine Haare fallen jetzt einfach nach vorne statt nach hinten." Diese nüchterne Einschätzung teilten viele, doch andere User blieben beim Verdacht eines kosmetischen Eingriffs. Einige merkten zusätzlich an, dass Chris' Haare auch dunkler als sonst wirkten. Zuvor seien graue Strähnen sowohl am Kopf als auch im Bart sichtbar gewesen: "Ugh, ich mochte diese Haare nicht, die sie ihm verpasst haben, auf keinen Fall. Es sieht aus wie eine Perücke." Wieder andere empfanden das Ergebnis – ob nun natürlich oder künstlich – als übertrieben und nicht harmonisch. Was die Debatte besonders pikant macht: In Hollywood gehört das Thema Haarausfall zu den am meisten tabuisierten Veränderungen, über die Stars nur selten offen sprechen.

Abseits der Haar-Diskussion steht Chris momentan an einem bedeutsamen Punkt in seinem Privatleben. Gemeinsam mit Alba begrüßte er im Oktober 2025 Tochter Alma Grace Baptista Evans auf der Welt – ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar, das 2023 geheiratet hatte, genießt nach Berichten aus dem Umfeld die neue Familienzeit in vollen Zügen. "Er ist völlig hingerissen von seiner Tochter", hieß es laut OK! aus informierten Kreisen. "Er saugt jeden stillen Moment auf und könnte nicht stolzer sein, ein Mädchen-Papa zu sein." Schon früher hatte er erklärt, dass es ihm im Leben am meisten um echte Verbindungen gehe: "Wenn man über die besten Künstler liest – ob Schauspieler, Maler oder Schriftsteller – dann geben die meisten zu, dass es nicht das Werk war, auf das sie am stolzesten waren, sondern die Beziehungen, die Familien, die sie gegründet haben." Zwischen Oscar-Glam und Windeln scheint Chris gerade seinen Platz gefunden zu haben.

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Chris Evans, Schauspieler

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024