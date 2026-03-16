Nach Baby: Alba Baptista und Chris Evans feiern erste Oscars

Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) haben bei den Oscars 2026 ihren ersten großen Auftritt seit der Geburt ihrer Tochter gefeiert. Am 15. März erschien das Paar auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood und zeigte sich in absoluter Galaform. Der Schauspieler präsentierte sich in einem klassischen schwarzen Smoking von Giorgio Armani (†91), den er mit runden Sonnenbrillen kombinierte. Seine Frau Alba strahlte in einem silberfarbenen Kleid von Zuhair Murad mit schulterfreien Ärmeln und einer blauen Halskette. Seit das Paar im Oktober 2025 Eltern einer kleinen Tochter geworden war, hatten sich die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mehrere Medien, unter anderem das People Magazin berichten, dass das Mädchen den Namen Alma Grace Baptista Evans trägt.

Bei der Oscarverleihung übernahm Chris nicht nur die Rolle des Gastes, sondern stand auch als Präsentator auf der Bühne. Gemeinsam mit Stars wie Anne Hathaway (43), Paul Mescal (30) und Chase Infiniti durfte er einen Award überreichen. Obwohl sein aktueller Film "Materialists", in dem er an der Seite von Dakota Johnson (36) und Pedro Pascal (50) zu sehen war, keine Nominierung erhielt, gehörte der Schauspieler zu den Höhepunkten des Abends. Bereits im Juni hatte Chris gegenüber E! News verraten, wie er und Alba ihre Zeit vor der Geburt verbrachten: "Wir halten uns bedeckt. Wir genießen unsere Zeit und entspannen einfach." Über sein Eheleben, das nun ins dritte Jahr geht, schwärmte er damals: "Es ist unglaublich. Es ist wunderbar."

Die Geburt seiner Tochter bedeutet für Chris die Erfüllung eines langgehegten Traums. Der Marvel-Star, der vor allem durch seine Rolle als Captain America berühmt wurde und nächstes Jahr in "Avengers: Doomsday" in diese Rolle zurückkehren wird, hatte schon lange betont, dass Familie ihm wichtiger sei als berufliche Erfolge. In einem Interview mit dem Magazin People erklärte er 2022, dass er sich eine Ehefrau und Kinder wünsche: "Wenn man über die besten Künstler liest, egal ob Schauspieler, Maler oder Schriftsteller, geben die meisten zu, dass es nicht die Arbeit war, auf die sie am stolzesten sind, sondern die Beziehungen, die Familien, die sie geschaffen haben, die Liebe, die sie gefunden und geteilt haben." Chris und Alba hatten sich mindestens seit 2022 gedatet und im Sommer 2023 bei einer hochkarätigen Hochzeit in Massachusetts das Ja-Wort gegeben.

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood