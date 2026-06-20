Claudia Schiffer genießt Shopping-Tag mit ihrer Tochter

Claudia Schiffer (55) genießt derzeit offenbar ganz bewusst die Zeit mit ihrer Familie. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das deutsche Supermodel jetzt gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter Cosima bei einem Einkaufsbummel im Londoner Stadtteil Notting Hill. Dabei fiel vor allem eines auf: Cosima sieht ihrer berühmten Mutter inzwischen verblüffend ähnlich. Während Claudia in einem roten Oberteil und Jeans unterwegs war, setzte auch ihre Tochter auf einen lässigen Look. Gut gelaunt schlenderten die beiden durch die Straßen der britischen Hauptstadt und genossen ihre gemeinsame Auszeit.

Cosima Violet Vaughn Drummond ist die jüngste Tochter von Claudia und dem britischen Filmregisseur Matthew Vaughn (55). Gemeinsam hat das Paar drei Kinder: Sohn Casper sowie die Töchter Clementine und Cosima. Obwohl Claudia über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten Supermodels der Welt gehörte, steht heute vor allem ihre Familie im Mittelpunkt ihres Lebens. Erst kürzlich erklärte sie in einem Interview mit dem Magazin Hello, dass sich ihre Prioritäten mit der Geburt ihrer Kinder grundlegend verändert hätten. "Als ich in meinen Zwanzigern um die Welt reiste, lag mein Fokus auf meiner Karriere", verriet sie. Heute seien das Wohlergehen ihrer Kinder und das Familienleben für sie das Wichtigste.

Privat könnte es für Claudia derzeit kaum besser laufen. Erst vor wenigen Tagen feierte das Supermodel ihren 24. Hochzeitstag mit Matthew und teilte dazu ein nostalgisches Hochzeitsfoto auf Instagram. Schon Jahre zuvor schwärmte sie gegenüber dem Guardian über ihren Mann: "Ich hatte nie jemanden so Perfekten gefunden und dachte, es gibt keinen perfekten Mann. Dann habe ich ihn getroffen." Bei so viel Liebesglück dürfte Claudia auch den Shopping-Tag mit Tochter Cosima in vollen Zügen genossen haben.

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Getty Images Claudia Schiffer, Model

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Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, August 2025

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Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer und Matthew Vaughn beim Hochzeitstanz