Erstaunliche Ähnlichkeit: Claudia Schiffers Tochter verzückt

Clementine Vaughn (21), die Tochter des berühmten Supermodels Claudia Schiffer (55), sorgt derzeit mit einer beeindruckenden Instagram-Fotoserie für Begeisterung. Die junge Frau posiert darin in einem Brokat-Korsett mit Puffärmeln und einem taillierten Gürtel, der ihre Figur perfekt betont. Der glamouröse Look der blonden Schönheit an die ikonische Ästhetik ihrer Mutter aus den 1990er-Jahren. Ein Bild zeigt sie während einer Party in New York City, wo sie zusammen mit zwei Freunden posiert und das Outfit durch spielerischen Ausdruck und minimales Make-up perfekt in Szene setzt.

Modekenner sind sich einig, dass der charakteristische Stil der Supermodels der 90er ein Comeback feiert, und Clementines modische Wahl trifft den Trendpunkt genau. Die junge Influencerin dokumentiert ihren Lebensstil regelmäßig online, von stilvollen Abenden bis hin zu europäischen Urlauben. Dass Mode in der Familie liegt, unterstrich Claudia Schiffer in einem Interview: "Meine Töchter fangen jetzt auch an, meine Vintage-Stücke zu tragen – aber auf ihre ganz eigene Weise." Clementine scheint das Gespür für Retro-Glamour dabei in ihre eigene Ästhetik zu integrieren.

Claudia, bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Chanel, Versace und Valentino (93), schwärmt regelmäßig von ihrer Tochter. Zuletzt teilten die beiden das Cover des Pop Magazine, wo ihr bemerkenswert ähnliches Erscheinungsbild die Fans beeindruckte. Im Vorjahr ehrte Claudia Clementine an deren Geburtstag mit herzlichen Worten und bezeichnete sie als leidenschaftlich und neugierig. Obwohl Clementine eine kreative Karriere hinter der Kamera anstrebt, tritt sie immer wieder ins Rampenlicht – ein Talent, das sie offensichtlich von ihrer berühmten Mutter geerbt hat.

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn mit zwei Freundinnen, November 2025

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn mit zwei Freundinnen im Vintage-Look.

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer (Mitte) posiert mit Emma Rogue (l.) und Tochter Clementine Vaughn, September 2023