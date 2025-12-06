Am Abend des 3. Dezember erstrahlte Schloss Windsor im Glanz eines hochkarätigen Staatsbanketts, zu dem König Charles (77) und Königin Camilla (78) den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) begrüßten. Gemeinsam mit Gästen wie Prinz William (43), Prinzessin Kate (43) und Supermodel Claudia Schiffer (55), die mittlerweile den Titel Lady Vaughn trägt, genossen sie ein festliches Dinner in königlichem Ambiente. Ein besonderer Höhepunkt war die Ansprache von König Charles, die er zum Teil auf Deutsch hielt und dabei die besondere Freundschaft zwischen Großbritannien und Deutschland betonte.

Die Rede des Monarchen begann mit den Worten: "Es kommt mir vor, als wäre unser Staatsbesuch in Deutschland 2023 – der erste nach meiner Thronbesteigung – erst gestern gewesen." Er erinnerte an die Herzlichkeit, die er und seine Frau während ihrer Besuche in Deutschland erfahren hätten, und hob die engen Bande zwischen den beiden Nationen hervor. Auf Englisch führte er fort, wie wichtig es sei, in Zeiten wie diesen gemeinsame Verantwortung zu übernehmen, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. "Großbritannien und Deutschland stehen Schulter an Schulter", erklärte er und unterstrich, dass diese Zusammenarbeit nicht nur auf technologischem Fortschritt basiere, sondern auch von moralischen Werten geprägt sei.

Hinter der perfekten Choreografie steckt viel persönliche Routine: Charles ist seit Jahrzehnten als Naturfreund bekannt und nutzt große Momente gern, um über Nachhaltigkeit zu sprechen – oft auch mit kleinen Gesten, die Nähe schaffen, wie sein Griff zur deutschen Sprache. Camilla und er agieren bei Empfängen sichtbar als eingespieltes Team, während William und Kate mit Auftritten wie diesem die familiäre Verbundenheit zeigen, die bei offiziellen Abenden zählt. Und wer die Royals häufiger erlebt, weiß: Der Glanz verlangt Disziplin und Dauerpräsenz, die im privaten Alltag spürbar sind – ein Eindruck, den Angehörige des erweiterten Kreises in der Vergangenheit offen beschrieben haben.

Imago König Charles III. spricht beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender in Windsor

Imago König Charles III. und Königin Camilla verabschieden Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender

Imago Elke Büdenbender, Frank-Walter Steinmeier, König Charles III. und Königin Camilla beim Staatsbankett in Windsor