Claudia Schiffer zeigt ihren Luxus-Urlaub am Pool

Claudia Schiffer (55) genießt derzeit ihren Sommerurlaub in vollen Zügen – und nimmt ihre Fans auf Instagram mit. Das legendäre Supermodel teilt dort eine Reihe sonnendurchfluteter Fotos, die einen Blick auf ihren luxuriösen Urlaub gewähren. Auf einem der Bilder liegt die 55-Jährige entspannt auf einer gepolsterten Liege am Pool, gekleidet in einem bunten String-Bikini, die langen blonden Haare offen über die Schultern fallend – umrahmt von auffälligen lindgrünen Handtüchern. Ein weiteres Foto zeigt sie in einem hellblauen Strandüberwurf, wie sie mit ihrer langen, welligen Mähne an einem offenen Fenster sitzt und den malerischen Ausblick genießt. Zu den Urlaubseindrücken gesellt sich auch ein fröhliches Mittagessen mit Freunden unter freiem Himmel, bei dem eine Flasche Rosé auf dem Tisch nicht fehlen darf.

Wie Claudia in der Vergangenheit bereits verriet, setzt sie für ihre Fitness nicht auf klassisches Gym-Training. Gegenüber FemmeActuelle erklärte sie ihr Gesundheitskonzept so: "Ich bin vorsichtig damit, auf meinen Körper zu achten, damit er auf mich achtgibt. In Sachen Ernährung bin ich süchtig nach Pflanzenmilch mit Früchten zum Frühstück. Ich trinke viel Wasser und bewege mich so viel wie möglich." Statt intensivem Sport setzt die Unternehmerin auf Abwechslung: Tennis, Yoga, Online-Workouts oder Spaziergänge mit dem Hund stehen auf dem Programm. "Jeden Tag machen wir etwas Neues, das macht es spaßig", sagte sie dazu. Auch frische Luft spielt für sie eine wichtige Rolle: "Ich bevorzuge es zu gehen, auch wenn es sehr kalt ist. Das ist gut für den Organismus und ich habe das Gefühl, dass die frische Luft meine Haut strafft."

Mindestens genauso wichtig wie die eigene Gesundheit ist für Claudia heute ihre Familie. Gegenüber Hello! sprach das Model offen darüber, wie sich ihre Prioritäten im Laufe der Jahre verändert haben: "Als ich in meinen Zwanzigern war und um die Welt reiste, lag mein Fokus auf meiner Karriere – hart arbeiten, konkurrenzfähig sein und an die Spitze kommen. Das änderte sich, als ich Kinder bekam." Heute stehe das Wohlergehen ihrer Kinder an erster Stelle. "Ich könnte viel mehr Laufstege, Fotoshootings und andere Projekte annehmen. Aber eine Balance zu wahren, die es mir ermöglicht, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und für sie da zu sein, ist mir weitaus wichtiger als eine tolle neue Kampagne", so Claudia weiter.

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https://www.instagram.com/p/DaDhZLYAhD1/?img_index=1 Claudia Schiffer im Bikini begeistert beim Sonnenbaden auf Instagram.

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https://www.instagram.com/p/DaDhZLYAhD1/?img_index=7 Claudia Schiffer begeistert beim Sonnenbaden auf Instagram.

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Getty Images Claudia Schiffer, Model