Claudia Schiffer feiert 24 Jahre Ehe mit Matthew Vaughn

Claudia Schiffer (55) schwelgt im Liebesglück: Das Supermodel feierte am Montag ihr 24. Ehejubiläum mit Ehemann und Regisseur Matthew Vaughn (55) und nahm ihre Fans dabei direkt mit. Auf Instagram teilte die Blondine ein nostalgisches Foto von ihrer Hochzeit in England im Jahr 2002, auf dem sie mit dem Produzenten lachend über die Tanzfläche schwebt, während die Gäste im Hintergrund jubelnd zusehen. Dazu schrieb Claudia schlicht: "24th wedding anniversary today!" und markierte neben ihrem Mann auch Mode- und Beautygrößen, die die Feier damals begleiteten, wie People berichtet.

Auf dem Schnappschuss trägt Claudia ein schulterfreies, maßgeschneidertes Hochzeitskleid von Valentino, die blonden Haare streng zu einem eleganten Dutt gesteckt, das Make-up stammt von Starvisagistin Charlotte Tilbury (53). Matthew setzt im klassischen Smoking auf zeitlose Eleganz, beide strahlen sich verliebt an. In ihren Stories teilte die Unternehmerin das Bild ebenfalls noch einmal und hinterlegte es mit dem Song "The Beautiful Ones" von Prince (†57) and the Revolution. Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche von Fans und Promis – unter anderem meldeten sich Modelkolleginnen Nadja Auermann (55), Naomi Campbell (56), Cindy Crawford (60) und Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) in den Kommentaren zu Wort und gratulierten dem Paar öffentlich zum Jahrestag.

Claudia und Matthew hatten sich damals bei einem Dinner kennengelernt – und für das Model war schnell klar, dass sie ihren Partner gefunden hat. "Ich hatte nie jemanden so Perfekten gefunden und dachte, es gibt keinen perfekten Mann. Dann habe ich ihn getroffen", schwärmte sie schon 2005 im Gespräch mit dem englischen Guardian. "Er hatte alles, was ich mir von einem Mann wünschte. Er hat mich völlig umgehauen. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht so ähnlich. Wir haben uns vom ersten Moment an blendend verstanden. Es war ganz natürlich." Seit ihrer romantischen Hochzeit ist die Beziehung der beiden stetig gewachsen, aus dem Paar wurde eine fünfköpfige Familie: Gemeinsam ziehen sie Sohn Caspar und die Töchter Clementine und Cosima groß. Über ihr Leben abseits des Laufstegs zeigt die Dreifachmama auf Instagram immer wieder kleine Einblicke.

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Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer und Matthew Vaughn beim Hochzeitstanz

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Getty Images Nadja Auermann und Claudia Schiffer bei der Eröffnung der Ausstellung "Extreme Beauty in Vogue" in Mailand, 2009

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Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn