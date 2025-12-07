So unterschiedlich sind die Kinder von Claudia Schiffer

Claudia Schiffer (55) hat ihrer Tochter Clementine (21) auf Instagram einen liebevollen Geburtstagsgruß geschickt und dabei die Herzen ihrer Fans berührt. "Alles Liebe zum 21. Geburtstag, meine Clementine", schrieb das Model, das in den 1990ern als Laufsteg-Ikone bekannt wurde, und ergänzte: "Ich hab dich so lieb, meine kleine Maus." Clementine, die im lässigen Cowboy-Look ihren runden Geburtstag feierte, ist auf dem Sprung in die Modewelt. In New York will sie an die Karriere ihrer Mutter anknüpfen. Erste Erfahrung sammelte sie bereits mit 17, als sie mit Claudia für Réalisation Par vor der Kamera stand. Im Jahr 2024 teilten die beiden ein weiteres Highlight, als sie gemeinsam für das britische "POP"-Magazin posierten.

Anders als ihre schillernde Schwester, die keine Angst davor hat, Neues auszuprobieren, zieht sich ihr älterer Bruder Caspar lieber dezent zurück. Der 22-Jährige gilt als "perfekter englischer Gentleman" und teilt die Liebe seines Vaters Matthew Vaughn (54) zu Traditionen wie Tennis und Jagdausflügen auf dem Familiensitz Coldham Hall. Selbst bei öffentlichen Anlässen, wie der Premiere des Films "Argylle", hielt Caspar sich im Schatten der Familie, wie Gala berichtet. Statt Rampenlicht bevorzugt er private Momente mit seinem Vater, der selbst spät in seinem Leben spannende Wendungen entdeckte, als er nach 31 Jahren erfuhr, wer sein wahrer Vater ist.

Das Nesthäkchen der Familie ist die 15-jährige Cosima. Während ihre Geschwister längst eigene Wege gehen, genießt sie noch ihre Schulzeit und gemeinsame Aktivitäten mit ihrer berühmten Mutter. Claudia, die nach eigener Aussage die Zeit mit ihrer Familie jeder Werbekampagne vorzieht, findet mit Cosima kleine Fluchten aus dem Alltag. Sei es ein Konzert von Sabrina Carpenter (26) oder das gemeinsame Herausputzen für Events. So unterschiedlich die drei sind, so klar ist, was sie verbindet: ein Zuhause, das Platz für eigene Wege lässt.

Getty Images Claudia Schiffer, Model

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn, Tochter von Claudia Schiffer

Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn