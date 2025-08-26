Strahlend schön: Supermodel Claudia Schiffer wird 55 Jahre

Claudia Schiffer (55) hat am 25. August ihren 55. Geburtstag gefeiert und bewiesen, dass sie auch Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch als Supermodel nichts von ihrem Glamour verloren hat. Auf Instagram präsentierte sich die deutsche Schönheit in einem tief ausgeschnittenen Badeanzug, der ihre beneidenswerte Figur eindrucksvoll in Szene setzte. Die Aufnahmen entstanden vor einer luxuriösen Pool-Kulisse an einem sonnigen Ort. Mit ihren beachy Wellen, funkelnden Goldketten und einem strahlenden Lächeln zog das Model alle Blicke auf sich. "55 heute, so glücklich, einen fröhlichen und gesunden Geburtstag zu haben!", kommentierte Claudia ihren Beitrag und erhielt prompt liebevolle Glückwünsche von Wegbegleitern wie Christy Turlington (56) und Donatella Versace (70).

Besonders stolz dürfte Claudia jedoch auch einen Tag zuvor gewesen sein, als sie an der Seite ihres Mannes Sir Matthew Vaughn (54) stand, um ihre Investition in den englischen Fußballverein Brentford zu feiern. Mit einem personalisierten Trikot in Vereinsfarben zeigte sie vollen Einsatz und bewies, dass auch ein sportlicher Look bei ihr raffiniert und schick aussehen kann. Zusammen feuerten sie die Mannschaft im Stadion an, die sich mit einem 1:0-Sieg gegen Aston Villa bedankte.

Als eine der originalen Supermodels der 1990er-Jahre hat der ehemalige Victoria's Secret-Engel es verstanden, seinen Ruf als Stilikone über Jahrzehnte zu bewahren. Noch heute inspiriert sie junge Stars – so wie Kylie Jenner (28), die kürzlich einen von Claudia auf dem Laufsteg getragenen Chanel-Bikini nachstylen ließ. Gleichzeitig bleibt sie ihren eigenen Werten treu und schwört auf einen gesunden Lebensstil: wenig Kohlenhydrate, kaum Zucker und jede Menge Wasser. "Ich trinke jeden Tag drei bis vier Liter", verriet sie British Vogue als ihr ultimatives Schönheitsgeheimnis. Ihre zeitlose Eleganz und ihr Selbstbewusstsein macht sie sicher auch mit 55 Jahren weiterhin zu einer Inspirationsquelle für viele.

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, August 2025

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, Model

IMAGO / Shutterstock Claudia Schiffer und Sir Matthew Vaughn im Fußballstadion