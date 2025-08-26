Claudia Schiffer ist jetzt Teilinhaberin des Brentford F.C.

Claudia Schiffer (55) hat bei ihrem neuesten Auftritt für eine echte Überraschung gesorgt: Das deutsche Model präsentierte sich auf Instagram im rot-weiß-gestreiften Trikot des Premier-League-Klubs Brentford. Sie besuchte das Spiel der "Bees" gegen Aston Villa, das Brentford mit 1:0 für sich entschied, und schrieb unter eines der geposteten Bilder: "Jetzt weiß ich, wie es ist, eine Bienenkönigin zu sein. Ich fühle mich geehrt, Teil eines so wunderbaren Bienenstocks zu sein." Ihr neues Outfit ist jedoch kein Zufall: Claudia ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (54) offiziell Teilhaberin des Klubs geworden.

Hintergrund des neuen Engagements ist die gemeinsame Produktionsfirma MARV, über die das Paar eine Minderheitsbeteiligung am englischen Erstligisten erworben hat. Claudia zeigte sich stolz auf ihren Einstieg und erklärte: "Ich bin sehr aufgeregt, nun offiziell Teil eines Fußballklubs zu sein, und freue mich darauf, seine Schönheit zu erleben." Brentford, dessen Vereinsfarben und Logo ihm den Spitznamen "Bees" eingebracht haben, gilt als aufstrebender Klub in der Premier League.

Abseits dieses unerwarteten Ausflugs in die Fußballwelt ist Claudia vor allem für ihren langjährigen Erfolg als Supermodel bekannt, der sie zu einer Ikone der 90er machte. Gemeinsam mit Matthew, mit dem sie seit 2002 verheiratet ist, hat sie drei Kinder und führt ein Privatleben, das sie von der Öffentlichkeit weitgehend abschirmt. Ihr Engagement für Brentford zeigt jedoch, dass sie immer offen für neue Abenteuer bleibt.

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, August 2025

Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn

Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn im Januar 2024 in London