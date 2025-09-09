So simpel: Das ist Claudia Schiffers (55) Beauty-Geheimnis

Claudia Schiffer (55) hat kürzlich ihr ungewöhnliches Beauty-Geheimnis preisgegeben: Eisbaden! Auf Instagram zeigt sie sich regelmäßig, wie sie mutig und selbstbewusst für drei Minuten pro Tag in eiskaltes Wasser steigt. Dabei trägt sie modische Badeanzüge, stylische Sonnenbrillen und ihre Haare leger zu einem Pferdeschwanz gebunden. Diese Bilder vermitteln Lebensfreude und Energie und ermutigen so manchen Betrachter, es ihr gleichzutun und die belebende Wirkung des kühlen Wassers zu erleben.

Es ist kein Geheimnis, dass das Eisbaden mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick vermutet. Regelmäßiges Eintauchen in kaltes Wasser kann den Kreislauf anregen, das Immunsystem stärken und der Haut neue Frische verleihen, wie das Magazin OE24 berichtet. Claudia schwört auf diesen täglichen Energieschub, der nicht nur ihrer Physis, sondern auch ihrem Geist zugutekommt. Dabei strahlt sie eine beeindruckende Gelassenheit aus, die die bunte Social-Media-Welt in Staunen versetzt. Es sind keine teuren Cremes oder komplizierten Trainingspläne nötig – manchmal reicht ein erfrischender Sprung ins kalte Wasser, um Schönheit und Wohlbefinden zu fördern.

Abseits des Eises verspürt Claudia mit ihren 55 Jahren eine neue Lebensfreude und Selbstbewusstsein. In einem früheren Interview mit dem Magazin Country and Town House sprach sie anlässlich ihres 50. Geburtstags offen über ihr Verhältnis zum Älterwerden: "Ich bin so glücklich, 50 zu werden, und habe mich noch nie so selbstbewusst oder glücklich in meinem Leben gefühlt." Für sie bedeutet das Älterwerden eine Zunahme an Selbstvertrauen, was sie mit Freude annimmt. Claudia genießt das Hier und Jetzt in vollen Zügen, inspiriert durch ihre Haltung unzählige Frauen weltweit und zeigt, dass das Leben auch im Alter voller Glanz und Freude sein kann.

