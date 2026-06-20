Darum findet Ciara Ehemann Russell als Papa am heißesten

Sängerin Ciara (40) hat bei einer Veranstaltung in New York City ein offenes Geheimnis über ihre Ehe gelüftet. Am 12. Juni war die Musikerin gemeinsam mit Ehemann Russell Wilson (37) bei der Uber-Party "The One Party" zu Gast, wo sie gegenüber E! News verriet, was sie an dem ehemaligen NFL-Star am attraktivsten findet. "Ich sage ihm immer, dass das Sexieste an ihm ist, ihn als Vater unserer Kinder zu sehen", erklärte sie. Für die drei gemeinsamen Kinder Sienna, Win und Amora sei er zu Hause wie ein Superheld: "Er ist wie Superman für uns im Haus, und alle wollen ein Stück von Papa."

Ciara betonte außerdem, dass Russell auch ein liebevoller Stiefvater für ihren zwölfjährigen Sohn Future Zahir Wilburn (12) ist, den sie aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future (42) hat. Russell nahm den Jungen sogar auf eine Tour durch die Sportabteilung der University of Texas mit und sieht eine rosige Zukunft für ihn. "Er ist so talentiert. Er ist so gut in Basketball, Football und Baseball", sagte Russell gegenüber E! News. Bereits im Juli steht für das Paar ein weiterer Meilenstein an: Dann feiern Ciara und Russell ihren zehnten Hochzeitstag. Auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept antwortete Russell: "Gott hat viel damit zu tun. Viel Jesus, viel Gebet, viel gemeinsame Zeit, Date Nights." Ciara ergänzte, dass "Kommunikation die Nation regiert" und sie täglich daran arbeiteten, ihre Kommunikation zu verbessern.

Ciara und Russell hatten sich 2015 kennengelernt und heirateten im Juli 2016. Die Sängerin ist vor allem durch Hits wie "Goodies" und "1, 2 Step" bekannt und wurde für ihre Musik mit einem Grammy ausgezeichnet. Russell, der lange als Quarterback für die Seattle Seahawks aktiv war, gilt als einer der erfolgreichsten Quarterbacks seiner Generation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ciara und Russell Wilson, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ciara bei der Baby2Baby-Gala im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Wilson, Sienna, Ciara und Future bei der Fashion Scholarship Fund Gala 2026 in New York