Ciara überzeugt: Ihre Vierziger werden die beste Zeit

Ciara (40), die am 25. Oktober ihren 40. Geburtstag gefeiert hat, sieht der neuen Lebensdekade voller Vorfreude entgegen. Bei einem Event der Kinderhilfsorganisation Baby2Baby in Los Angeles erklärte die Sängerin, dass sie ihre Vierziger als ihre bisher beste Ära betrachtet. "Ich bin einfach unglaublich zuversichtlich, dass es eine fantastische Saison und ein großartiges Kapitel wird", sagte Ciara im Gespräch mit dem Magazin People. "Hoffentlich mehr Konzerte, mehr Musik, mehr Nullen." Sie betonte, dass sie sich auf die kommenden Herausforderungen freue und auf Gottes Plan vertraue. Mit ihrem Ehemann Russell Wilson (36) teilt sie drei Kinder, Sienna, Win und die jüngste Tochter Amora. Sohn Future, 11, stammt aus einer früheren Beziehung.

Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin und Tänzerin – mit Klassikern wie "1, 2 Step" – und Zusammenarbeit mit Größen wie Missy Elliott (54), liegt Ciara besonders viel daran, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Das sei allerdings keine leichte Aufgabe, wie sie weiter verriet. Oftmals sei der Alltag chaotisch, doch die Energie ihrer Kinder lenke sie auf eine angenehme Weise ab, so die Grammy-Gewinnerin. Russell, Football-Profi bei den New York Giants, gratulierte seiner Frau zu ihrem Geburtstag auf Instagram. In einem liebevollen Beitrag schrieb er: "Bleibe FÜR IMMER bei dir!!!" Du inspirierst mich jeden Tag als Ehefrau, Mutter, Künstlerin und Unternehmerin." Weiter schwärmte er von ihrer Stärke als Ehefrau, Mutter, Künstlerin und Unternehmerin. Ciara antwortete prompt: "Du lässt mich mich wie auf der Weltspitze fühlen. Ich liebe dich soooooo sehr!"

Ciara ist für ihre enge Bindung zur Familie bekannt. Schon in jüngeren Jahren zeigte sie eine Leidenschaft für Musik und Tanz, die sie durch ihren Durchbruch im Jahr 2004 auf eine internationale Bühne führte. Auch damals suchte sie Rückhalt in ihrem privaten Umfeld. Der Zusammenhalt ihrer Familie, kombiniert mit beruflichem Erfolg und ihrem verwurzelten Glauben, bleibt ein entscheidendes Element in ihrem Leben. "Ehrlich gesagt, lasse ich alles auf mich zukommen. Ich will nichts überanalysieren oder mir zu viel Druck machen, aber ich glaube fest daran, dass dies meine bisher beste Zeit wird." So bleibt Ciara auch abseits der Bühne eine charismatische Persönlichkeit, die sowohl als Künstlerin als auch als Mutter inspiriert und ihren Vierzigern zurecht mit Freude und Gelassenheit entgegenblicken kann.

Ciara im September 2023

Ciara und Russell Wilson, März 2022

Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern, November 2024

