Im TV: Russell Wilson und Ciara deuten Baby Nummer fünf an

Könnte sich bei Russell Wilson (37) und Ciara (40) bald wieder Nachwuchs ankündigen? In der TV-Show "Today with Jenna & Sheinelle" deutete das Paar jetzt an, dass ein fünftes Kind durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Auslöser war ein Spiel namens "The Great Debate", bei dem Russell für öffentliches Zeigen von Zuneigung argumentieren sollte – und dabei ganz nebenbei verriet, dass die Familie möglicherweise weiter wachsen könnte. "Wir sind ein wunderschönes schwarzes Paar mit vier tollen Kindern, hoffentlich fünf. Und es ist gut, ihnen zu zeigen, dass Liebe etwas Schönes ist", sagte der Footballspieler, während er seine Frau zu sich heranzog.

Moderatorin Jenna Bush Hager hakte sofort nach und hielt dem 37-Jährigen vor, dass ihm da gerade "fünf Kinder" rausgerutscht sei. Ciara antwortete daraufhin mit einem knappen "Vielleicht, so Gott will." Ihr Mann legte noch einmal nach: "Das habe ich schon früher gesagt – fünf." Gemeinsam haben die beiden die Tochter Amora, den Sohn Win und die Tochter Sienna (9). Außerdem zieht das Paar Ciaras Sohn Future (12) aus einer früheren Beziehung mit Rapper Future (42) mit auf. Neben den Familienplänen sprach Russell in der Sendung auch über seine Football-Zukunft und ließ durchblicken, dass er sich derzeit an einem Scheideweg befinde. Eine konkrete Entscheidung über einen möglichen Rücktritt vom Profisport verkündete er jedoch nicht.

Schon Anfang 2025 hatte Ciara in "Today with Jenna & Friends" verraten, dass sie sich grundsätzlich weiteren Nachwuchs wünscht. "Ja, möchte ich. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen", sagte sie damals. Und sie erklärte auch gleich, warum es eben nicht sofort passieren müsse: "Meine Jüngste ist ein Jahr alt und bei uns gibt es einen gewissen Rhythmus bei all unseren Babys – sie sind alle drei Jahre auseinander." Wenn es bei diesem Takt bleibt, dürfte Baby Nummer fünf nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

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Imago Russell Wilson und Ciara bei der FIT Annual Gala 2026 in New York City

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Getty Images Russell Wilson, Sienna, Ciara und Future bei der Fashion Scholarship Fund Gala 2026 in New York

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Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara