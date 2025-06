Ciara äußert sich zum angeblichen Streit mit Rihanna

Ciara (39) hat Gerüchte über einen angeblichen Streit mit Rihanna (37) klargestellt. In der Fernsehsendung "Watch What Happens Live" erklärte die Sängerin, dass es zwischen den beiden keine Spannungen mehr gebe. Der Konflikt begann bereits 2011, als Ciara in der Show "Fashion Police" andeutete, dass sie bei einem Aufeinandertreffen mit Rihanna keine angenehme Erfahrung gemacht habe. Daraufhin reagierte Rihanna mit einigen Tweets, worauf Ciara ebenfalls antwortete. Doch nun, 14 Jahre später, zeigt sich die 39-jährige Ciara versöhnlich: "CiCi hat viel Liebe für RiRi", erklärte sie in dem Interview und betonte, dass beide gereift seien und sich nun auf ihre Mutterrolle konzentrierten.

Die Sängerinnen, die beide mittlerweile mehrere Kinder haben, begegneten sich erst kürzlich bei der Met Gala und nahmen sich Zeit für ein persönliches Gespräch. Besonders stolz zeigte sich Ciara, dass Rihanna, die gerade ihr drittes Kind erwartet, alles so souverän meistert. "Wir sind jetzt Mamas und machen unser Ding. Es ist alles Liebe", schwärmte sie und schickte liebe Worte an alle Mütter, die Familie und Karriere erfolgreich unter einen Hut bringen. Ciara erwähnte auch ihre eigene Familie: Zusammen mit ihrem Mann, dem Footballstar Russell Wilson (36), kümmert sie sich um ihre vier Kinder, während Rihanna zwei Söhne mit ASAP Rocky (36) hat und bald ihr drittes Kind erwartet.

Heute stehen für Ciara und Rihanna weniger jugendliche Rivalitäten, sondern vielmehr Familie und Mutterschaft im Fokus. Beide Künstlerinnen haben sich in den letzten Jahren nicht nur beruflich, sondern auch privat weiterentwickelt. "Oh mein Gott, wir waren damals noch Babys", reflektierte Ciara über ihre früheren Differenzen. Ihr Treffen bei der Met Gala habe dies weiter bekräftigt – es sei ein Moment der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts gewesen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ciara und Rihanna

ActionPress / PGP / BACKGRID Rihanna verlässt das Gericht in Los Angeles am 13. Februar 2025

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern, November 2024

