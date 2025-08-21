Ciara und Russell Wilson verkuppelten Normani und DK Metcalf

Ciara (39) und Russell Wilson (36) haben sich als perfekte Verkuppler bewiesen. Die Sängerin und der Footballspieler waren maßgeblich daran beteiligt, dass sich NFL-Star DK Metcalf und Sängerin Normani kennenlernen konnten. Ihre Beziehung begann offiziell vor drei Jahren, nachdem Ciara und ihr Ehemann die beiden einander vorgestellt hatten. Ciara bezeichnet DK als "Onkel DK" für ihre Kinder, während Normani für sie wie eine Schwester ist. Die Verlobung des Paares verkündete DK Metcalf bereits im März und unterstrich bei dieser Gelegenheit, dass Russell die Verbindung eingefädelt hatte.

Ciara selbst schwärmte in Kylie Kelces (33) Podcast "Not Gonna Lie" von dem Glücksfall, dass sich die beiden begegnet sind. Sie berichtete, dass es bei einem Kartenspiel zwischen Normani und DK gefunkt habe, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Für sie und Russell sei es ein besonderes Vergnügen, Menschen die Chance auf Liebe zu geben. "Wir lieben es, andere die Liebe erleben zu sehen", sagte Ciara. Die Hochzeit des Paares bleibt vorerst ein Geheimnis, doch Normani, die in einem Interview ihren Partner als "Traummann" bezeichnete, genießt den gemeinsamen Weg in vollen Zügen.

Die Rolle von Ciara und Russell als Kuppler ist kein Geheimnis. Bereits auf TikTok teilte Ciara ihre Freude darüber, dass ihre "Amor-Aktion" ein voller Erfolg war. Es war ein besonderer Moment, als Normani ihr einst über die Verlobung berichtete und stolz ihren Ring präsentierte. Die Sängerin und der Wide Receiver haben offensichtlich das ganz große Glück gefunden – und Ciara und Russell freuen sich darüber, dass sie dazu beitragen konnten.

Instagram / normani Ciara und Normani, Sängerinnen

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara, Juli 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire DK Metcalf, NFL-Star