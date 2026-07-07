Jubiläum: Ciara feiert 10 Jahre Ehe mit neuem Song "YES"

Zum zehnten Hochzeitstag hat Sängerin Ciara (40) ihrer Liebe zu Ehemann Russell Wilson (37) ein musikalisches Denkmal gesetzt. Die 40-Jährige veröffentlichte pünktlich zum Jubiläum ihre neue Single "YES" – genau an dem Tag, an dem das Paar im Jahr 2016 geheiratet hatte, wie People berichtet. Der Song dreht sich um Leidenschaft, Verbindlichkeit und die Entscheidung, jeden Tag aufs Neue für die Liebe einzustehen. Produziert wurde der Track von Thom Bridges, der gemeinsam mit Ciara, Rachel West und Courtlin Jabrae auch den Text schrieb.

"'YES' ist eine spaßige, flirty und gute Laune machende Hymne auf das Commitment und die Entscheidung für die Liebe jeden einzelnen Tag", wird die Sängerin im offiziellen Pressestatement zitiert. Weiter heißt es darin: "Wenn man den richtigen Menschen gefunden hat, ist 'Ja' nicht nur ein einziger Moment – es ist etwas, das man durch jede Lebensphase hindurch immer wieder wählt. Diesen Song an unserem Jahrestag zu veröffentlichen, ist eine Erklärung dafür, dass ich immer wieder Ja sagen würde." Kurz vor dem Jahrestag wurden Ciara und Russell außerdem auf einer glamourösen Starparty zum 4. Juli gesichtet.

Ciara und Russell hatten sich Anfang 2015 kennengelernt und kurz darauf bei einem Staatsdinner im Weißen Haus offiziell als Paar gezeigt. Ein Jahr später machten der Footballstar und die Sängerin ihre Liebe mit einer Verlobung perfekt, im Juli 2016 folgte schließlich die romantische Hochzeit. Seitdem teilen die beiden nicht nur private Momente miteinander, sondern auch immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Die Musikerin hatte in Interviews wiederholt betont, wie wichtig ihr ein stabiles Zuhause und klare Werte in der Beziehung sind. Gemeinsam sind Ciara und Russell Eltern von drei Kindern. Ciara hat zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara

Anzeige Anzeige

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern, November 2024