Zehn Jahre Ehe: Russell Wilson verrät sein Erfolgsrezept

NFL-Legende Russell Wilson (37) und Popstar Ciara (40) feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Ehejubiläum – und der Sportler schwärmt in höchsten Tönen von seiner Ehe. Bei der Fanatics Fest verriet Russell dem Magazin People sein ganz persönliches Erfolgsrezept: "Sehr viel beten und einfach sehr viel Liebe." Dazu kämen vier gemeinsame Kinder, mit denen das Paar sein Glück teile. Den runden Jahrestag feierten die beiden standesgemäß auf der Luxusinsel St. Barts. "Wir hatten eine tolle Zeit. Urlaub am Strand, St. Barts, Baby", erzählte er begeistert.

Beim gleichen Auftritt ließ Russell auch einen charmanten Witz fallen: Er versuche gerade, Ciara von einem fünften Kind zu überzeugen. Auf Instagram würdigte die Sängerin das Jubiläum mit einem rührenden Post, in dem sie Clips zeigte, wie sie auf einer Yacht ihren Golfschwung übt, während ihr Mann ihr zujubelt. "Seit dem ersten Tag, an dem wir uns trafen, haben wir nicht aufgehört zu lachen, zu tanzen, Händchen zu halten, leidenschaftlich zu sein, zu beten, zu vergeben und die beste Zeit unseres Lebens zu haben! Ich würde wieder Ja sagen", schrieb Ciara darunter.

Russell und Ciara hatten sich 2015 kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Tochter Sienna Princess, geboren 2017, Sohn Win Harrison, geboren 2020, sowie Tochter Amora Princess, die im Dezember 2023 zur Welt kam. Ciara bringt außerdem ihren Sohn Future Zahir aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future (42) mit in die Familie. Kurz vor dem Jubiläum hatte Russell zudem sein Karriereende nach 14 Jahren in der NFL bekanntgegeben – und Ciara ließ es sich nicht nehmen, ihn in den Kommentaren zu feiern: "Es gibt nur einen, Nummer 3! Ich bin immer so stolz auf dich!", schrieb sie dort.

Anzeige Anzeige

Imago Russell Wilson und Ciara bei der FIT Annual Gala 2026 in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern, November 2024