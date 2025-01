So halten Ciara und ihr Mann Russell Wilson ihre Ehe frisch

Ciara (39) und Russell Wilson (36) führen seit 2016 eine glückliche Ehe. Doch dieses Glück ist harte Arbeit, wie die Sängerin jetzt in einem Interview in der Apple-Music-Show "Over It Radio" erklärt. Ihr persönliches Rezept für eine funktionierende Ehe hat das Paar aber offenbar gefunden. Um ihr glückliches Verhältnis aufrechtzuerhalten, haben Ciara und der Quarterback der Pittsburgh Steelers eine feste Regel: Niemals wütend ins Bett und auch nach acht Ehejahren noch regelmäßig auf Dates gehen. In ihrem Alltag haben die beiden nämlich mit ihren Jobs und den gemeinsamen Kindern mehr als genug zu tun. "Ich glaube, dass es manchmal eintönig sein kann, wenn man nicht aufpasst und nicht auf sich achtet. Wir legen also viel Wert auf gemeinsame Dates", betont Ciara.

Auch miteinander zu sprechen, sei für die beiden sehr wichtig. "Ich würde sagen, dass Kommunikation eine Nation regiert. Was ich meinem Mann hoch anrechne, ist, dass er wirklich gut kommunizieren kann. Und ich denke, dass das vielleicht der Quarterback in ihm ist, weil er wirklich sehr viel Wert auf Führung, Teamwork und Zusammenhalt legt", fügt Ciara zufrieden hinzu. Russells Kommunikationsfähigkeit sei bei ihr auch manchmal nötig, so die 39-Jährige weiter. Sie selbst sei nämlich oft stur und "manchmal scharf und streitlustig".

Während sowohl Russell als auch Ciara beruflich erfolgreich sind, konnten sie ihre Liebe mit drei gemeinsamen Kindern krönen. Baby Amora erblickte im Dezember 2023 das Licht der Welt. Außerdem bekamen der NFL-Profi und die Musikerin zuvor zusammen Töchterchen Sienna (7) und Sohnemann Win. Aus ihrer Beziehung brachte Ciara zudem noch ihren Sohn Future Zahir (10) mit in die Ehe. Dass es bei vier Kindern bleibt, kann sie aber nicht garantieren. Im Interview mit People im November 2024 überlegte sie: "Ich glaube, wir schaffen es bis fünf, aber diese Mama braucht ein bisschen Zeit. Nur ein kleines bisschen."

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren vier Kindern

