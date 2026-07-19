Familienplan mit Ciara: Russell Wilson will noch ein Baby

Noch ein Baby? Russell Wilson (37) hat offenbar große Pläne für seine Familie. Der ehemalige NFL-Quarterback verriet gegenüber E! News beim Fanatics Fest in New York City, dass er sich ein fünftes Kind wünscht – und dabei seiner Frau Ciara (40) noch etwas Überzeugungsarbeit leisten möchte. "Wir haben vier wunderbare Kinder und ich versuche, Ciara davon zu überzeugen, ein fünftes zu bekommen", sagte er bei dem Event am 17. Juli. "Cinco, du musst bald kommen."

Dabei klang es gar nicht so, als müsste er noch allzu viel Überzeugungsarbeit leisten. "Ich will fünf Kinder haben, Ciara auch", so Russell weiter. "Wir werden sehen. Hoffentlich kann ich sie überzeugen." Gemeinsam mit der Sängerin, die sich Anfang des Jahres ebenfalls zu weiterem Nachwuchs äußerte, hat der Sportler bereits drei Kinder: Tochter Sienna Princess, Sohn Win Harrison und die kleine Amora Princess. Dazu ist er Stiefvater des zwölfjährigen Future Zahir, den Ciara aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Future (42) mitgebracht hat.

Russell und Ciara feierten Anfang Juli ihren zehnten Hochzeitstag. Der Sportler hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie viel ihm seine Rolle als Vater bedeutet – insbesondere die als Stiefvater. Gegenüber dem Magazin GQ erklärte er bereits 2021: "Es war ein Segen und eine Chance, hoffentlich jeden Tag für ihn da zu sein und mich so um ihn zu kümmern, wie es mir wichtig war – so wie mein Vater es für mich getan hat." Die Realität des Stiefvater-Daseins beschrieb er so: "Biologisch gesehen sind sie nicht unbedingt deine eigenen Kinder, aber in Wirklichkeit musst du sie so lieben, als wären sie es. Sie sind in gewisser Weise dein eigenes Blut."

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Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson auf Instagram, November 2024

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Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern, November 2024

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Getty Images Russell Wilson, Sienna, Ciara und Future bei der Fashion Scholarship Fund Gala 2026 in New York