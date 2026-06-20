Darum war dieses Trooping the Colour für Charles so wichtig

König Charles III. (77) stand beim traditionellen Trooping the Colour in diesem Jahr besonders im Fokus. Bei der großen Militärparade zu Ehren seines offiziellen Geburtstags präsentierte sich die Royal Family laut Hello Magazine erneut geschlossen. Da die Königsfamilie immer wieder mit privaten Turbulenzen und negativen Schlagzeilen konfrontiert wird, soll das traditionsreiche Ereignis für Charles nun eine besonders tiefe Bedeutung gehabt haben. Gemeinsam mit Königin Camilla (78), Prinz William (43), Prinzessin Kate (44) und ihren Kindern zeigte sich der Monarch auf dem Balkon des Buckingham-Palasts und setzte damit ein sichtbares Zeichen der Einheit.

Hinter den Kulissen gilt die Lage jedoch weiterhin als angespannt. Umso wichtiger war es für den König laut Hello, bei dem prestigeträchtigen Termin Geschlossenheit zu demonstrieren. Charles' entfremdeter Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66), der seit 2019 nicht mehr an dem Ereignis teilnimmt, blieb auch diesmal ausgeschlossen. Gegen ihn laufen weiterhin Untersuchungen im Zusammenhang mit seiner langjährigen Freundschaft zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Auch Charles' Sohn Prinz Harry (41) fehlte bei der Veranstaltung und besuchte stattdessen ein NBA-Spiel in den USA. Weder Harry noch Herzogin Meghan (44) und ihre Kinder haben seit Jahren an offiziellen königlichen Veranstaltungen teilgenommen.

Trooping the Colour zählt zu den traditionsreichsten Terminen im royalen Kalender und verbindet die Monarchie sichtbar mit ihrer Geschichte. Die Zeremonie steht auch in enger Verbindung zu Queen Elizabeth II. (†96), deren Auftritte bei dem Spektakel vielen bis heute in Erinnerung geblieben sind. Neben dem 41-Schuss-Salut und dem spektakulären Überflug der Red Arrows gehört vor allem der gemeinsame Auftritt der Royals auf dem Balkon zu den ikonischen Momenten des Tages. Für Prinz George (12) könnte das diesjährige Spektakel zudem eine besondere Rolle gespielt haben: Wie einst sein Vater William wird er bald ein Internat besuchen. Damit könnte der junge Royal im kommenden Jahr erstmals nicht an der traditionsreichen Feier teilnehmen.

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen Steve Backshall