Drei weitere Stars verstärken Cast in "Fallout"-Staffel drei

Die postapokalyptische Erfolgsserie "Fallout" auf Prime Video bekommt für ihre dritte Staffel gleich drei prominente Neuzugänge auf einmal: Manny Jacinto, Emily Mortimer und Thomasin McKenzie werden in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein, wie Deadline exklusiv berichtet. Die Produktion startet noch in diesem Monat in Los Angeles. Damit wächst der Cast der Serie, die auf der beliebten Videospielreihe basiert, weiter beachtlich an.

Die drei neuen Gesichter stoßen zu einem Ensemble, das unter anderem aus Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins (54) und Kyle MacLachlan (67) besteht. Hinter den Kulissen sind Jonathan Nolan (50), Lisa Joy und Athena Wickham als Executive Producer verantwortlich, Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als Showrunner. Dass sich die Investitionen in die Serie lohnen, belegen die Zahlen: In den ersten 13 Wochen von Staffel zwei haben Staffel eins und zwei zusammen weltweit über 100 Millionen Zuschauer erreicht.

Neben den drei Neuzugängen ist bereits seit einigen Wochen bekannt, dass auch Aaron Paul (46) in der dritten Staffel dabei sein wird. Für ihn ist es eine Art Wiedersehen mit einem vertrauten Kreativteam: Jonathan Nolan und Lisa Joy hatten bereits bei der Serie "Westworld" eng mit ihm zusammengearbeitet. Thomasin McKenzie hingegen dürfte vielen Zuschauern aus Filmen wie "Jojo Rabbit" oder "Last Night in Soho" bekannt sein. Emily Mortimer wiederum machte zuletzt nicht nur als Schauspielerin auf sich aufmerksam, sondern auch als Filmemacherin – für den Sender A24 arbeitet sie derzeit an ihrem Spielfilm-Regiedebüt "Dennis", den sie selbst geschrieben hat und produziert.

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LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

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Getty Images Manny Jacinto bei der Weltpremiere von "The Mandalorian and Grogu" in Los Angeles am 14. Mai 2026

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Getty Images Emily Mortimer bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica

Getty Images Thomasin McKenzie bei der Patou Menswear F/W 2026-2027 Show während der Paris Fashion Week

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