Drei weitere Stars verstärken Cast in "Fallout"-Staffel drei
Die postapokalyptische Erfolgsserie "Fallout" auf Prime Video bekommt für ihre dritte Staffel gleich drei prominente Neuzugänge auf einmal: Manny Jacinto, Emily Mortimer und Thomasin McKenzie werden in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein, wie Deadline exklusiv berichtet. Die Produktion startet noch in diesem Monat in Los Angeles. Damit wächst der Cast der Serie, die auf der beliebten Videospielreihe basiert, weiter beachtlich an.
Die drei neuen Gesichter stoßen zu einem Ensemble, das unter anderem aus Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins (54) und Kyle MacLachlan (67) besteht. Hinter den Kulissen sind Jonathan Nolan (50), Lisa Joy und Athena Wickham als Executive Producer verantwortlich, Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als Showrunner. Dass sich die Investitionen in die Serie lohnen, belegen die Zahlen: In den ersten 13 Wochen von Staffel zwei haben Staffel eins und zwei zusammen weltweit über 100 Millionen Zuschauer erreicht.
Neben den drei Neuzugängen ist bereits seit einigen Wochen bekannt, dass auch Aaron Paul (46) in der dritten Staffel dabei sein wird. Für ihn ist es eine Art Wiedersehen mit einem vertrauten Kreativteam: Jonathan Nolan und Lisa Joy hatten bereits bei der Serie "Westworld" eng mit ihm zusammengearbeitet. Thomasin McKenzie hingegen dürfte vielen Zuschauern aus Filmen wie "Jojo Rabbit" oder "Last Night in Soho" bekannt sein. Emily Mortimer wiederum machte zuletzt nicht nur als Schauspielerin auf sich aufmerksam, sondern auch als Filmemacherin – für den Sender A24 arbeitet sie derzeit an ihrem Spielfilm-Regiedebüt "Dennis", den sie selbst geschrieben hat und produziert.