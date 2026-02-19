Kommt dritte "Fallout"-Staffel etwa früher als erwartet?

Vielleicht müssen "Fallout"-Fans nicht so lange auf die dritte Staffel warten, wie gedacht. Normalerweise liegen zwischen einzelnen Serien-Staffeln circa zwei Jahre. Doch laut der Film & Television Industry Alliance sind die Dreharbeiten für die neuen Folgen der Videospiel-Verfilmung schon für Anfang Mai 2026 angesetzt. Die Vorbereitungen sollen schon begonnen haben. Somit könnte die neue Staffel schon im Frühjahr oder Sommer 2027 kommen, anstatt zum Ende dieses Jahres. Bestätigt ist das allerdings noch nicht, denn Prime Video hält sich mit Infos zum Release derzeit noch zurück. Auch zum Cast ist noch nichts bekannt, aber sicher wird es ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern Ella Purnell, Aaron Moten und Walton Goggins (54) geben.

Achtung, Spoiler! Wer die zweite Staffel "Fallout" noch nicht zu Ende geschaut hat, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Handlungsstränge, die in der dritten Staffel aufgegriffen werden könnten, deutet das Finale der zweiten Staffel bereits an. Ellas Charakter Lucy ist mit Maximus, gespielt von Aaron, in New Vegas geblieben. Hier bahnt sich ein Krieg zwischen den verfeindeten Parteien aus NCR und der Caesars Legion, angeführt von Lacerta Legate (Macaulay Culkin, 45), an – und die beiden mittendrin. Cooper Howard, der Ghul, ist derweil im Ödland weiter auf der Suche nach seiner Familie und geht einem Hinweis nach, der ihn in ein neues Gebiet führen wird. Eine Postkarte deutet an, dass sich seine Frau und Tochter in Colorado inmitten der Rocky Mountains aufhalten könnten.

Derweil birgt die Geschichte noch jede Menge Geheimnisse und Rätsel, die es zu entschlüsseln gilt. Es stellt sich die Frage, welche nächsten Schritte die Stählerne Bruderschaft in ihrem Bürgerkrieg geht. Zudem ist noch nicht klar, was hinter dem Enklave-Experiment steckt, das in den Vaults 32 und 33 in Phase zwei geht. Und schließlich wird sicherlich auch der noch namenlose Supermutant zurückkehren. Dieser wird von niemand Geringerem als Ron Perlman (75) verkörpert. Der Hollywoodstar war quasi ein Muss für die "Fallout"-Produzenten, denn seine Stimme als Erzähler prägte das kultige Videospiel von 1997.

© Amazon Content Services LLC Ella Purnell in der zweiten "Fallout"-Staffel

© 2024 Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout"

© 2024 Amazon Content Services LLC Macaulay Culkin in "Fallout"

Getty Images "Hellboy"-Star Ron Perlman