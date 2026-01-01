Diese Rolle spielt Macaulay Culkin in "Fallout" Staffel zwei

Macaulay Culkin (45) ist nun endlich im Ödland angekommen: In der dritten Folge der zweiten "Fallout"-Staffel feierte der ehemalige Kevin – Allein zu Haus-Star jetzt sein Debüt in der Amazon-Serie. In der Episode taucht Macaulay als Lacerta Legate auf, ein hochrangiges Mitglied der gefürchteten Caesars Legion. Die Handlung führt die Zuschauer laut People Magazine in das Lager der Gruppierung, wo sich auch Lucy, gespielt von Ella Purnell, wiederfindet. Ihre Versuche, einen Waffenstillstand auszuhandeln, scheitern jedoch, und es bleibt spannend, ob der Ghoul sie befreien wird.

Macaulays erster Auftritt in "Fallout" ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt: In Staffel 2 werden die Weichen für einen Krieg zwischen der Legion, der New California Republic und der Brotherhood of Steel gestellt, während sie in der Ödnis ums Überleben kämpfen. Dass Macaulay dafür genau der richtige Neuzugang ist, findet auch Ghoul-Darsteller Walton Goggins (54). Gegenüber dem People Magazine schwärmte er: "Die Art, wie er in diese Welt passt, ist so besonders, und er ist unglaublich gut dafür geeignet. Ich bin einfach dankbar, dass er zugestimmt hat und mit an Bord war." Er deutete zudem an, dass Macaulays Figur "an Orte gelangt, die man nicht erwarten würde."

Für Macaulay ist "Fallout" das nächste große Projekt nach der Serie "The Righteous Gemstones", in der er bereits an der Seite von Walton spielte. Dieser habe von seinem Casting zunächst gar nichts gewusst: "Als sie es mir erzählten, war ich total begeistert, weil ich ihn sehr schätze." Auch Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet zeigte sich begeistert: "Es war uns eine große Ehre, ihn dabei zu haben", verriet sie gegenüber People Magazine. Die Fans dürfen sich also auf einige spannende Szenen freuen. Neue Folgen laufen mittwochs bei Prime Video und das Finale ist für den 4. Februar 2026 angekündigt.

Imago Macaulay Culkin bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2 in Los Angeles

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

Getty Images Bei der Premiere von Amazons "Fallout" Staffel 2 in Los Angeles: Macaulay Culkin