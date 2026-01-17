"Fallout"-Star Walton Goggins kämpft mit Ghul-Kostüm am Set

In "Fallout" schlüpft Walton Goggins (54) in die Rolle von Cooper Howard, auch der Ghul genannt. Der Look des in der Postapokalypse entstellten Ex-Schauspielers war für den Darsteller allerdings eine echte Herausforderung. Er trägt neben einem schweren Kostüm aus Mantel und Waffengürtel nämlich auch unbequeme Gesichtsprothesen. "Ich halte es acht oder neun Stunden aus. Aber es gab Momente, da habe ich den Regisseur angeschaut und gesagt: 'Du musst die Einstellung jetzt sofort drehen. Ich muss hier raus'", erzählt Walton im Podcast "Bingeworthy". Dem Wunsch sei der Regisseur dann auch nachgekommen: "Alle stehen hinter mir."

"Fallout" sei für Walton grundsätzlich ein gelungenes Gesamtkonzept. Seiner Meinung nach haben die Produzenten es geschafft, mit der ersten Staffel einen guten Einstieg zu finden, sodass sie in der zweiten tiefer in die Geschichte eintauchen. "Wenn man eine gelungene erste Staffel hinbekommt, wenn man eine Geschichte erzählt, die berührt und Gefühle weckt, dann kann man in der zweiten Staffel wirklich in die Tiefe gehen. Genau das haben die Drehbuchautoren geschafft. Genau das haben die Regisseure geschafft", betont der 54-Jährige. Das ganze Team sei von Tag eins an Feuer und Flamme für das Projekt gewesen und jeder habe sein Bestes gegeben.

Tatsächlich schaffte Prime Video es mit "Fallout", einen Dauerbrenner auf den Markt zu bringen. Die Handlung basiert auf den kultigen Videospielen, die eine eingeschworene und treue Fangemeinde haben. Genau aus diesem Aspekt schrecken viele Filmemacher vor Videospiel-Verfilmungen zurück. Bei "Fallout" konnten die Macher die Fans aber zufriedenstellen. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel hagelte es auch für die zweite hauptsächlich Lob. Darauf reagierte Prime bereits und bestellte schon eine dritte Staffel – und die könnte weitaus früher kommen als gedacht. Laut der Plattform productionlist.com sollen die Dreharbeiten schon am 1. Mai 2026 starten, also rund einen Monat früher als zunächst gedacht. Damit könnte auch eine Premiere früher stattfinden. Bestätigt ist das aber bisher noch nicht.

Getty Images Walton Goggins beim Special Screening von "Fallout" in London, 2024

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

