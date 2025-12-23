Die zweite Staffel der Prime-Serie "Fallout" begeistert Fans

Mit Staffel zwei von "Fallout" hat Amazon Prime Video jetzt die hohen Erwartungen der Fans nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Schon nach den ersten drei Folgen wird klar: Die Fortsetzung liefert mehr Spannung, mehr Drama und eine noch intensivere Atmosphäre als zuvor. Die Handlung knüpft laut Moviepilot nahtlos an das Finale der ersten Staffel an und begleitet Lucy, gespielt von Ella Purnell, sowie den von Walton Goggins (54) verkörperten Ghoul auf ihrer gefährlichen Reise nach New Vegas, wo sie Lucys untergetauchten Vater aufspüren wollen. Bereits die Auftaktepisode macht deutlich, dass die Serie diesmal deutlich düsterer wird – explodierende Köpfe, verstörende Horror-Momente und emotional aufgeladene Konflikte sorgen für eine fesselnde Rückkehr ins Ödland.

Besonders hervorzuheben sind laut Serienjunkies die Rückblenden in das frühere Leben des Ghouls als Hollywood-Star Cooper Howard, die tiefe Einblicke in die Zeit vor der nuklearen Katastrophe geben. Parallel dazu sitzt Lucys Bruder Norm, gespielt von Moises Arias (31), weiterhin im Vault fest und muss einen Ausweg finden. Auch andere Figuren wie Maximus aus der Stählernen Bruderschaft gewinnen spürbar an Tiefe. Zudem dürfen sich Fans über prominente Neuzugänge freuen: Justin Theroux (54) überzeugt als eiskalter Unternehmer Robert House, während Macaulay Culkin (45) als engstirniger Legionär in römischer Rüstung für schräge Unterhaltung sorgt. Einen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt legt außerdem Kumail Nanjiani (47) als Maximus' draufgängerischer Waffenbruder hin.

Die neue Staffel führt die Zuschauer direkt nach New Vegas. Für Fans des Videospiels "Fallout: New Vegas" ist dieser Schauplatz etwas ganz Besonderes, denn kaum eine Location der Reihe genießt einen ähnlich ikonischen Status. Schon die erste Staffel konnte sowohl Serienfans als auch Gamer begeistern und sich als echter Überraschungserfolg etablieren. Umso größer ist nun die Spannung, wie sich die Geschichte in der legendären Wüstenmetropole weiterentwickelt, welche Gefahren dort lauern und welches Schicksal die bekannten Figuren erwartet. Fans dürfen sich auf jede Menge Nostalgie, neue Storylines und frische postapokalyptische Highlights freuen.

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Getty Images Standbild der "Fallout"-Premiere 2024