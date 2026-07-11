Genrewechsel: "Fallout" wird zum apokalyptischen Western

Die Erfolgsserie "Fallout" auf Prime Video wagt in ihrer dritten Staffel einen überraschenden Genrewechsel: Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet verriet jetzt gegenüber Collider, dass die kommenden Folgen deutlich stärker vom Western inspiriert sein werden. Im Mittelpunkt steht erneut Cooper Howard, besser bekannt als "Der Ghoul", gespielt von Walton Goggins (54). Am Ende der zweiten Staffel fand der tragische Antiheld die Kapseln seiner Frau und seiner Tochter leer vor – lediglich eine Postkarte aus Colorado blieb zurück. Dieser Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort seiner Familie schickt ihn in Staffel drei auf eine Reise durch den amerikanischen Südwesten.

Damit entwickelt sich die Serie nicht nur optisch, sondern auch erzählerisch in eine neue Richtung. Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet erklärte laut Kino.de, dass der Ghoul in den neuen Folgen über weite Strecken als einsamer Einzelgänger unterwegs sein wird – diesmal ohne Lucy MacLean, gespielt von Ella Purnell, an seiner Seite. Die Suche nach seiner Familie führt ihn also zurück in die Einsamkeit, die ihn mehr als 200 Jahre lang als Kopfgeldjäger geprägt hat. Welche Gefahren und Begegnungen ihn auf seinem Weg erwarten, halten die Macher bislang allerdings noch geheim.

Neben dem neuen Western-Look hält die dritte Staffel von "Fallout" aber noch weitere Veränderungen bereit. Fans dürfen sich nicht nur auf die Rückkehr bekannter Figuren freuen, sondern auch auf mehrere spannende Neuzugänge, die frischen Wind in die postapokalyptische Welt bringen sollen. Wie Deadline kürzlich bestätigte, stoßen Manny Jacinto, Emily Mortimer und Thomasin McKenzie in wiederkehrenden Rollen zum Cast. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2026 beginnen, mit einer Veröffentlichung der neuen Folgen rechnen Fans derzeit frühestens im Sommer 2027.

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© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

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© 2024 Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout"

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Getty Images Standbild der "Fallout"-Premiere 2024