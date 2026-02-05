Johnny Pemberton bricht "Fallout"-Maskenzeit-Rekord

Die beliebte Amazon-Serie "Fallout" begeistert auch in der zweiten Staffel mit ihren beeindruckenden Effekten und dem originalgetreuen Look des postapokalyptischen Universums. Johnny Pemberton, der die Rolle des Thaddeus spielt, verbrachte die meiste Zeit in der Maske. Ganze drei Stunden dauerte seine tägliche Verwandlung, wie er gegenüber Cinemablend verriet. Damit übertrifft Johnny sogar Serienliebling Walton Goggins (54), dessen ikonischer Ghul-Look bislang als aufwendigste Metamorphose der Show galt.

Doch Johnny nahm es mit Humor, denn trotz des anstrengenden Prozesses zeigte er sich begeistert von der Transformation und der ikonischen Rüstung. "Es ist so cool, in der Rüstung zu stecken und diesen verrückten Power-Arm zu haben", schwärmte er. Allerdings brachte diese Verwandlung Tücken mit sich: Selbst für einen einfachen Toilettengang musste die Rüstung erst "abgeschraubt" werden. Fans sind gespannt, wie sich seine Figur Thaddeus, die immer mehr Raum in der Handlung einnimmt, im bevorstehenden großen Finale der zweiten Staffel entwickeln wird. Die Folge ist ab dem 4. Februar 2026 auf Prime Video verfügbar.

Auch Walton hatte mit seiner aufwendigen Maskerade am Set zu kämpfen. Im Podcast "Bingeworthy" berichtete er über die Belastung durch die unbequemen Gesichtsprothesen und das schwere Kostüm. "Ich halte es acht oder neun Stunden aus. Aber es gab Momente, da habe ich den Regisseur angeschaut und gesagt: 'Du musst die Einstellung jetzt sofort drehen. Ich muss hier raus'", erklärte er. Trotzdem war der Schauspieler stolz auf das Ergebnis und lobte besonders das Engagement des gesamten Teams.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Pemberton bei der Weltpremiere von Prime Videos "Fallout" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Walton Goggins, März 2025

Anzeige