Starpower pur: Aaron Paul mischt "Fallout" in Staffel 3 auf

Die Erfolgsserie Fallout auf Prime Video bekommt prominente Verstärkung, wie Deadline jetzt exklusiv berichtet: Aaron Paul (46) stößt für die dritte Staffel zum Cast der postapokalyptischen Serie. Laut Filmstarts trifft der Schauspieler, der durch seine Rolle in der Kultserie Breaking Bad weltbekannt wurde, dabei auch auf alte Bekannte hinter den Kulissen. Denn die Produzenten Jonathan Nolan (49) und Lisa Joy arbeiteten bereits bei der Serie "Westworld" eng mit Aaron zusammen, sodass das neue Projekt für ihn zugleich ein Wiedersehen im kreativen Team bedeutet.

Natürlich bleiben auch die bekannten Hauptdarsteller Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins (54) und Kyle MacLachlan (67) weiterhin Teil des Ensembles. "Fallout" basiert auf einer der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Die Serie erzählt von Überlebenden, die 200 Jahre nach einem verheerenden Atomkrieg ihre Luxusbunker verlassen und sich in einer rauen, skurrilen Außenwelt voller Gefahren und Machtkämpfe behaupten müssen. Wie Fernsehserien.de berichtet, gehört die Produktion mit über 100 Millionen Zuschauern in den ersten beiden Staffeln inzwischen zu den größten Hits der Streamingplattform.

Welche Rolle Aaron Paul in der neuen Staffel übernehmen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Auch ein genauer Starttermin steht weiterhin aus. Wie die Film & Television Industry Alliance kürzlich verriet, sollen die Dreharbeiten für die neuen Folgen der Videospiel-Adaption bereits auf Hochtouren laufen. Fans müssen sich somit voraussichtlich bis 2027 gedulden, bevor die neue Staffel erscheint. Bis dahin bleibt vor allem die Frage spannend, wie sich Aaron Paul in seiner neuen Rolle schlagen wird.

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Getty Images Aaron Paul in Beverly Hills, 2019

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Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

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LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"