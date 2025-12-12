Frust: Felix von Jascheroff bestätigt Hochzeit nach Leak

Felix von Jascheroff (43) hat die Gerüchte beendet und seine Hochzeit mit Alexandra-Sophie nun endlich bestätigt. Der GZSZ-Darsteller teilte bei Instagram ein Foto, das die beiden augenscheinlich im Standesamt zeigt: Seine Hand ruht auf ihrem Knie, in ihrer Hand ein üppiger Strauß weißer Rosen. Dazu schrieb Felix: "Endlich Mr. und Mrs." Der Post erschien nach Spekulationen über eine heimliche Trauung, die seit gestern die Runde machen. Ort und genauer Zeitpunkt der Eheschließung verriet der Schauspieler nicht, doch die Botschaft ist eindeutig. Mit dem Hashtag #wedding machte er klar, dass das Jawort gefallen ist – und dass es für die beiden ein ganz besonderer Moment war.

Unter dem Beitrag sammeln sich die Glückwünsche. Zico Banach (34) und Pia Tillmann (39) gratulierten öffentlich, ebenso Andrej Mangold (38), Marlisa Rudzio (36), Christina Grass (37), Flying Uwe (38) und Eugen Lopez. In seiner Instagram-Story sprach Felix außerdem offen über einen ungewollten Leak: "Leider wurde uns die Freude, euch etwas Schönes mitzuteilen, weggenommen. Ich finde es sehr schade, dass man bestimmten Menschen Vertrauen schenkt [...] und die dann Profit daraus schlagen und an die Presse gehen", erklärte er. Er schilderte, dass eine Meldung über die geheime Trauung vorab die Runde machte, obwohl das Paar die News selbst, mit vorbereiteten Bildern und einem geplanten Post, teilen wollte. Zugleich verriet der Schauspieler einen Ausblick: Anscheinend soll es im nächsten Jahr eine zweite Hochzeitsfeier geben.

Felix und Alexandra-Sophie sind seit mehreren Jahren ein Paar. Der Schauspieler machte seiner Partnerin kurz vor Weihnachten 2023 einen Heiratsantrag. Was die beiden verbindet, beschreiben Freunde als geerdete, humorvolle Partnerschaft, in der Alltag und Romantik zusammenfinden. Der TV-Star, der auch als Musiker aktiv ist und zwei Kinder hat, zeigt auf Social Media sonst nur ausgewählte private Einblicke. Kleine Details wie gemeinsame Auszeiten, Reisen und familiäre Momente lässt das Paar jedoch gelegentlich durchscheinen.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und Alexandra in Italien

Getty Images Felix von Jascheroff und seine Verlobte Alexandra Sophie, Oktober 2024

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und Alexandra, Oktober 2025