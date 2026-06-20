Freund teilt rührenden Moment von Jake Halls Beerdigung

Die Beerdigung von Jake Hall hat viele Menschen tief bewegt – und ein ganz besonderer Moment sorgte dabei für Gänsehaut. Der UK-Realitystar, der im Mai im Alter von 35 Jahren auf Mallorca plötzlich verstorben war, wurde kürzlich im Londoner Stadtteil Shoreditch beigesetzt. Sein Freund Scott Thomas war unter den Trauergästen und teilte anschließend auf Instagram einen Augenblick, der die Anwesenden zutiefst berührt hat.

Scott schilderte, was sich kurz nach der Rede von Jakes Bruder Sonny ereignete. "Direkt nachdem Sonny seine Rede beendet hatte – die übrigens wunderschön war – begann eine Libelle, draußen um alle herumzukreisen", so Scott. Was diesen Moment so besonders machte: Im Trauerbuch der Zeremonie war eine Geschichte über eine Libelle abgedruckt. Sonny habe in letzter Zeit viel davon gesprochen, dass Jake in eine Libelle verwandelt worden sei und an einen besseren Ort gegangen sei. Scott zeigte sich überzeugt, dass eine tiefere Bedeutung hinter dem Vorfall stecke: "Wir alle wussten ganz genau, dass das kein Zufall war."

Das anschließende Beisammensein fand ebenfalls in Shoreditch statt – in dem Musikclub Unlocked Shoreditch, der Sonny gehört. Über drei Etagen erstreckte sich eine kuratierte Veranstaltung zu Ehren von Jakes kreativem Schaffen: Es gab eine Modeinstallation, eine Ausstellung seiner eigenen Gemälde, Live-Auftritte und einen Clubabend. Jake, der durch die britische Reality-TV-Serie "The Only Way Is Essex" bekannt geworden war, ist im Mai auf Mallorca verstorben. Die genauen Umstände seines Todes sind noch Gegenstand eines laufenden Untersuchungsverfahrens.

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Getty Images Jake Hall bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes

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Instagram / sonnyhall__ Jake Hall mit seinem Bruder Sonny

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Instagram / jakehall Jake Hall, Reality-Star und Künstler

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