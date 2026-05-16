Towie-Star Jake Hall hinterlässt einen großen Schuldenberg

Jake Hall, bekannt aus der britischen Realityshow The Only Way Is Essex, ist vergangene Woche im Alter von 35 Jahren auf Mallorca ums Leben gekommen. Der TV-Star starb bei einem tragischen Unfall in einem Airbnb, als er in eine Glastür lief. Nun werden erschreckende Details über seinen finanziellen Zustand bekannt: Laut The Sun hinterließ Jake zum Zeitpunkt seines Todes Schulden in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro. Er war demnach der alleinige Geschäftsführer seiner Modemarke Prevu London Limited, die 2025 in die Liquidation ging.

Das Unternehmen soll etwa 208.000 Euro an das britische Finanzamt geschuldet haben, zusätzlich belief sich ein Darlehen an ein Immobilienunternehmen in Essex auf rund 1,2 Millionen Euro. Hinzu kamen weitere Schulden bei anderen Gläubigern. Ein enger Freund schilderte gegenüber The Sun außerdem, Jake sei Opfer eines Betrugs geworden und habe dabei rund 115.000 Euro verloren – offenbar durch einen dubiosen Kunsthändler. Freunde zufolge habe ihn dieser Vorfall zutiefst belastet. Auf der Spendenplattform GoFundMe haben enge Freunde daher eine Kampagne ins Leben gerufen, um genau diese Summe für Jakes Tochter River zu sammeln. "In Erinnerung an Jake hoffen wir, die 100.000 Pfund, die er verloren hat, einzusammeln, damit das Geld vollständig River gegeben werden und ihre Zukunft unterstützen kann", heißt es in der Beschreibung der Kampagne.

Jake war eine bekannte Größe in der britischen Realitywelt und gehörte jahrelang zum Cast von "The Only Way Is Essex". Ein Freund beschreibt gegenüber The Sun, wie der Absturz begann: "Es gab eine Zeit, als Jake in der Show war und die Welt zu seinen Füßen lag. Plötzlich hatte er viel Geld und sein Geschäft lief gut, aber das war zuletzt nicht mehr so." Weiter sagte der Freund: "Er gab nach außen immer die große Nummer, aber das Geld war nicht mehr da." Jakes Tochter River soll laut Freunden sein Ein und Alles gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Hall bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes

Anzeige Anzeige

Instagram / jakehall Jake Hall, Reality-Star und Künstler

Anzeige Anzeige

Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026