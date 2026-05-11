Freunde besorgt: Kunsthändler soll Jake Hall betrogen haben

Jake Hall ist tot. Der britische Realitystar, der einst durch die ITV-Be-Show The Only Way Is Essex bekannt wurde, starb vergangene Woche in einer gemieteten Villa im spanischen Ort Santa Margalida auf Mallorca. Laut den Ermittlungen spanischer Behörden erlitt er dabei eine tödliche Verletzung an der Brust durch Glas, nachdem er offenbar während einer Party durch eine Terrassentür gelaufen war. Die Polizei behandelt den Fall als Unfall. Wie die Daily Mail nun berichtet, hatten Freunde von Jake in den Wochen vor seinem Tod eine dramatische Veränderung an ihm bemerkt – und sich große Sorgen um ihn gemacht.

Demnach soll ein Kunsthändler den 35-Jährigen kurz vor seinem Tod um umgerechnet rund 100.000 Pfund (umgerechnet 115.780 Euro) betrogen haben. Der finanzielle Verlust habe ihn in eine Abwärtsspirale getrieben. "Es ging innerhalb von wenigen Wochen den Bach runter", erzählte ein Freund der Zeitung. Jake habe sich zunehmend isoliert, Freunde abgewimmelt und Partys gefeiert. "Er geriet einfach an die falsche Gruppe. Es ist so traurig. Seine Tochter wird am meisten leiden", so die Quelle weiter. Enge Freunde haben inzwischen eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die verlorene Summe für Jakes achtjährige Tochter River zu sammeln. "Jakes Tochter River war seine ganze Welt", heißt es darin. Bis Montagmittag wurden mehr als 2.600 Pfund (umgerechnet 3.010 Euro) des 13.000-Pfund-Ziels gesammelt.

Jake war 2015 Teil der Realityshow "The Only Way Is Essex" und hatte in den vergangenen Jahren zunehmend die Kunst als neue Leidenschaft für sich entdeckt. In Interviews beschrieb er das Malen als eine Art Therapie, die ihm half, schwierige Zeiten zu verarbeiten – darunter das Scheitern seines Modelabels Prevu Studio, das 2023 in die Insolvenz gegangen war. "Jedes Gemälde hat seine eigene Geschichte. Es steckt viel Schmerz darin, aber auch viel Gutes und viel Hoffnung", zitiert ihn die Daily Mail. Auf Mallorca hatte er zuletzt an einem eigenen Kunstatelier namens Son Buga Studios gearbeitet und im März Werke im Londoner Dorchester Hotel ausgestellt. Seine Ex-Partnerin Misse Beqiri, die Mutter von Tochter River, sowie Freunde gehen davon aus, dass sein Tod ein Unfall war.

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Instagram / jakehall Jake Hall, Februar 2026

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Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026

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Instagram / jakehall Jake Hall, Reality-Star und Künstler