So ereignisreich war das Leben von Realitystar Jake Hall

Jake Hall, bekannt aus der britischen Realityshow The Only Way Is Essex, ist mit nur 35 Jahren auf Mallorca gestorben. Wie bereits berichtet, erlitt der Brite bei einem Unglücksfall schwere Kopfverletzungen, nachdem er in einer Ferienvilla in den frühen Morgenstunden gegen eine gläserne Tür geprallt war. Besonders tragisch: Jake befand sich auf der Insel in Begleitung seiner kleinen Tochter River und hatte noch kurz vor seinem Tod Fotos mit ihr aus dem Urlaub geteilt. "Meine Welt – meine Welt! Meine Welt", schrieb er als Bildunterschrift.

Jakes Leben war geprägt von wechselvollen Beziehungen. Mit seiner Jugendliebe Chloe Lewis, ebenfalls aus "The Only Way Is Essex", war er seit Kindheitstagen zusammen – immer wieder mit Unterbrechungen. Die Beziehung endete schließlich endgültig Ende 2016, unter anderem nach Gerüchten über eine Affäre, die er stets bestritt. Danach war er mit Missé Beqiri, Star aus "The Real Housewives of Cheshire", zusammen. Die beiden verlobten sich im Oktober 2016 und bekamen im November 2017 gemeinsam Tochter River. Doch auch diese Beziehung war nicht frei von Turbulenzen – das Paar trennte sich schließlich 2021. In einem Interview mit dem Daily Star sprach Jake offen darüber, wie sehr ihn seine Tochter aufgefangen hatte: "River ist der Grund, weshalb ich heute noch hier bin. Sie ist großartig, und wir haben eine unglaubliche Beziehung."

Neben seiner Zeit vor der Kamera hatte Jake zuletzt auch musikalisch und als Modedesigner Fuß gefasst. 2023 gründete er seine Modemarke By Jake Hall und sprach voller Leidenschaft über seine Inspirationsquelle – Mallorca, wo er ab dem Alter von zwölf Jahren rund 15 Jahre lang gelebt hatte. "Es ist gewissermaßen mein Sehnsuchtsort", sagte er gegenüber dem Fachmagazin Drapers. "Ich schöpfe viel Inspiration aus Mallorca: die gebrochenen Weißtöne, die Sandfarben, das Marineblau des Meeres." Im selben Interview thematisierte er auch seine schwierige Vergangenheit – seine erste Modemarke Prevu war in die Insolvenz gegangen. Sein Tod auf der Insel, die ihm so viel bedeutete, macht den Verlust umso bewegender.

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Instagram / jakehall Jake Hall, Reality-Star und Künstler

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Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026

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Instagram / jakehall Jake Hall, Februar 2026