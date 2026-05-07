"The Only Way Is Essex"-Star Jake Hall stirbt mit 35 Jahren

Großer Schock für alle Fans von The Only Way Is Essex: Jake Hall ist tot. Der Realitystar ist Medienberichten zufolge im Alter von nur 35 Jahren während eines Urlaubs auf Mallorca gestorben. Der Brite hielt sich mit Freunden in einer Ferienvilla in Santa Margalida im Norden der Insel auf, als es zu einem tragischen Unfall gekommen sein soll. Wie die britische Zeitung The Sun in Berufung auf Polizeiangaben berichtet, lief Jake in den frühen Morgenstunden gegen eine geschlossene Glastür und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Die Beamten wurden gegen 7:30 Uhr zu der Adresse gerufen, eine Autopsie in Palma soll nun die genauen Umstände klären.

Die Ermittlungen werden von der Guardia Civil durchgeführt. Vier Männer und zwei Frauen, die ebenfalls in der Villa untergebracht waren, wurden befragt. Wie die Polizei gegenüber The Sun bestätigte, gehen die Behörden von einem Unglücksfall aus: "Wir konzentrieren uns auf die Theorie, dass das Opfer bei einem tragischen Unfall starb, nachdem es mit dem Kopf gegen eine Glastür gestoßen war – aber es ist noch zu früh, um definitiv zu sagen, was passiert ist." In den kommenden Stunden soll in der Inselhauptstadt Palma eine Autopsie durchgeführt werden.

Nur Stunden vor seinem Tod hatte Jake noch ein emotionales Video auf Instagram geteilt, das Urlaubsaufnahmen zeigte – darunter Clips seiner Tochter River, die am Wasser tanzt. Dazu schrieb er: "Das Leben ist manchmal zum Kotzen, aber ich werde versuchen, mich an die schönen Dinge zu erinnern – durch Dinge hindurchschauen – ich mache einfach Kunst – in vielen Formen." Zahlreiche Fans und Weggefährten hinterließen unter dem letzten Beitrag Abschiedsworte. Journalistin Amy Brookbanks schrieb: "So traurig, diese erschütternde Nachricht zu lesen. Ich sende all meine Liebe an deine wunderschöne Tochter, deine Familie und deine Freunde." Und der Socialmedia-Star Jamie Corbett ergänzte: "Rest in Peace, Jake! Tanz weiter da oben!"

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Instagram / jakehall Jake Hall, Reality-Star und Künstler

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Instagram / jakehall Jake Hall, Februar 2026

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Getty Images Jake Hall bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes

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