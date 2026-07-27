Nach Jake Halls Tod (35†): Die größte Angst von Ex Missé

Nach dem Tod ihres Ex-Partners Jake Hall (35†) muss Missé Beqiri ihre gemeinsame Tochter River nun alleine großziehen – und das macht der Reality-TV-Bekanntheit richtig Angst. Jake, bekannt aus der britischen Realityshow The Only Way Is Essex, verstarb Anfang dieses Jahres im Alter von nur 35 Jahren, nachdem er im Urlaub auf Mallorca durch eine einfach verglaste Glastür gelaufen war und an seinen Verletzungen starb. Jetzt sprach Missé gegenüber dem Magazin The Arcadia offen darüber, wie das Leben als Alleinerziehende für sie ist: "Es ist beängstigend, denn es liegt alles an mir. Ich bin für sie beide Elternteile."

Die 39-Jährige ist nicht nur Mutter der achtjährigen River, die sie mit Jake hatte, sondern auch des zwölfjährigen Julian aus ihrer Ehe mit Anders Lindegaard. Gemeinsam mit ihrer Tochter arbeitet Missé aktuell an einem Kinderbuch über das Thema Trauer – eine Initiative, die aus Rivers eigener Verarbeitung des Verlustes entstanden ist. "Ich denke, es wird wirklich wunderschön werden. Vor allem jetzt. Eines meiner Kinder hat keinen Vater mehr", erklärte sie. Über ihren Ex sprach sie laut Mirror mit viel Wärme, aber auch Klarheit: "Ich liebte ihn, er liebte mich, aber wir waren kein Paar. Wir haben einst ein Leben miteinander geteilt, mit einem Kind, wir wollten heiraten. Es ist sehr traurig, ihn zu verlieren." Das Schwerste war für Missé jedoch, ihrer Tochter die Todesnachricht überbringen zu müssen: "Es war das Schlimmste, was ich je tun musste", sagte sie gegenüber The Sun.

Trotz allem wird River von vielen Seiten aufgefangen. Die Achtjährige erhält professionelle Unterstützung durch eine Therapie und kann sich auf Jakes Familie sowie ihre eigenen Verwandten stützen. Auch ihr Bruder Julian, der in Dänemark lebt, ist für sie da. Eine besondere Wendung des Schicksals: Missé befand sich zufällig selbst in Spanien, als sie von Jakes Tod erfuhr. Sie war auf dem Weg von Ibiza zurück nach Hause, als sie am Flughafen merkte, dass ihr Pass fehlte. Für einen Notpass musste sie nach Mallorca reisen – genau dorthin, wo Jake gestorben war. "Ich bekam den Anruf, während ich dort alles regelte, und flog dann wie in einem Nebel direkt nach Hause", schilderte sie. Jakes Beerdigung fand Anfang des Monats statt und setzte seiner Ex sehr zu. Unter den Trauernden waren unter anderem James Argent (38) sowie Sandra und Joanne Beckham (42).

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Getty Images Jake Hall bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes

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Getty Images Missé Beqiri bei den Leopard Awards zugunsten von The Prince's Trust in der Goldsmiths' Hall, London, am 2. November 2021

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Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026