Jake Halls Beerdigung: Ex Misse Beqiri bricht fast zusammen

Mit tränennassen Augen hat Misse Beqiri Abschied von ihrem Ex-Partner Jake Hall genommen. Die schwedische Influencerin war sichtlich mitgenommen, als sie gemeinsam mit Familie und Freunden des verstorbenen Realitystars zur Trauerfeier in der St. Mary the Virgin Church im Londoner Stadtteil Wanstead erschien. Die historische anglikanische Kirche aus dem 18. Jahrhundert war der Ort des letzten Abschieds für Jake, der am 6. Mai im Alter von 35 Jahren auf Mallorca ums Leben kam. Am Tag der Beerdigung postete Misse ein bisher unveröffentlichtes Foto auf ihren Instagram-Stories, das Jake zeigt, wie er ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn drückt – ohne Kommentar, aber mit viel Bedeutung.

Neben Misse versammelten sich zahlreiche Weggefährten und Kollegen, um Jake die letzte Ehre zu erweisen. Jakes frühere Freundin Chloe Lewis, mit der er rund ein Jahrzehnt lang on und off liiert war, erschien ganz in Schwarz gekleidet. Auch TOWIE-Stars wie James Argent (38), Lydia Bright, Tommy Mallet und Georgia Kousoulou kamen zur Trauerfeier. Darüber hinaus nahmen Boxer Derek Chisora sowie Sandra und Joanne Beckham (42), Mutter und Schwester von David Beckham (51), an dem Gottesdienst teil. Der Trauerzug wurde von einem Rolls-Royce angeführt. Misse hatte Jake nach seinem Tod bereits ein bewegendes Statement veröffentlicht, in dem sie schrieb: "Ich dachte nie, dass ich das jemals schreiben müsste, und der Schmerz, diese Worte überhaupt zu Papier zu bringen, fühlt sich unerträglich an. Es war nie vorgesehen, dass du gehst. Mein Herz ist gebrochen – und das unserer Tochter auch."

Jake war durch seine Teilnahme an der Realityshow "The Only Way Is Essex" ab 2015 bekannt geworden, wo er von Staffel 14 bis 18 zu sehen war. Sein letzter Instagram-Post zeigte ihn beim Malen auf der Insel – er hatte sich auf Mallorca eingemietet und sich seiner Kunst gewidmet. Jake hinterlässt seine gemeinsame Tochter River mit Misse, die heute acht Jahre alt ist. Das ehemalige Paar war fünf Jahre lang zusammen und trennte sich 2021 offiziell. In ihrem Abschiedsstatement beschrieb Misse ihn als jemanden, der "jeden Raum zum Leuchten brachte", und als hingebungsvollen Vater: "Deine Liebe zu ihr war so stark, dass sie mir manchmal fast Angst machte, weil ich wusste, dass du für sie ans Ende der Welt gehen würdest."

Anzeige Anzeige

Instagram / missebeqiri Jake Hall und Misse Beqiri

Anzeige Anzeige

Instagram / jakehall Jake Hall, Reality-Star und Künstler

Anzeige Anzeige

Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026