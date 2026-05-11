Unfall: Jake Halls Bruder ehrt ihn mit rührender Geschichte

Der Tod von Jake Hall bewegt viele Menschen – und jetzt hat sich auch sein Bruder Sonny zu Wort gemeldet. Erstmals seit dem tragischen Ableben des Realitystars vergangene Woche kehrte Sonny in die sozialen Medien zurück und teilte dort eine bewegende Botschaft. Anlass für den emotionalen Post ist das plötzliche Ableben von Jake, der auf Mallorca nach einer Brustverletzung gestorben war, die er sich zugezogen hatte, als er durch eine Terrassentür lief. Die Polizei hat den Fall inzwischen als Unfall eingestuft, nachdem vier Männer und zwei Frauen befragt worden waren.

Sonny wählte für seine Hommage eine kurze Geschichte mit dem Titel "Die Libelle". Darin kämpft sich ein Käfer vom Grund eines Teiches nach oben, verwandelt sich in eine prächtige Libelle und "sieht die Schönheit einer ganz neuen Welt". Der Text endet mit der tröstlichen Aussage, dass das Leben des Tieres "erfüllt war, statt beendet zu sein" – und mit dem Versprechen, dass die Libelle eines Tages ihre Lieben wiedersehen werde, nachdem sie "die Flügel hob und in ihr freudiges neues Leben davonflog."

Jakes Ex-Partnerin und Mutter seiner Tochter, Misse Beqiri, hatte sich bereits kurz nach dem Tod des 35-Jährigen auf Instagram geäußert. "Ich habe nie geglaubt, dass ich das je schreiben müsste, und der Schmerz, diese Worte zu Papier zu bringen, fühlt sich unerträglich an", schrieb sie. "Du hast jeden Raum erhellt, den du betreten hast – dein Lächeln, dein Charme, deine Energie." Jake war 2015 der Besetzung der britischen Realityshow The Only Way Is Essex beigetreten und hatte dort unter anderem Co-Star Chloe Lewis gedatet. Zuletzt hielt er sich gemeinsam mit Freunden auf der Baleareninsel auf, als es zu dem verhängnisvollen Unfall kam.

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Instagram / sonnyhall__ Jake Hall mit seinem Bruder Sonny

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ActionPress/ Beretta/Sims/REX Shutterstock Jake Hall, James Locke und Tommy Mallet in Marbella

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