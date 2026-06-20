Für die Queen ließ David Beckham sein Haus wohl umplanen

David Beckham (51) ist bekennender Monarchist und großer Fan der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) – und das soll sich sogar in der Architektur seines Landhauses widerspiegeln. Wie der Fernsehpräsentator Alan Titchmarsh (77) jetzt im Magazin Country Life enthüllte, weist das rund 14 Millionen Euro teure Cotswolds-Anwesen des Fußballers aus der Luft betrachtet die genaue Form eines großen Buchstabens "E" auf. Das Haus in Great Tew, das David 2017 aus zwei verfallenen Scheunen nahe Chipping Norton umbauen ließ, soll damit eine Hommage an die verstorbene Königin sein.

Titchmarsh erklärte, wie die Daily Mail berichtet, wie die ungewöhnliche Gebäudeform zustande kam: "Vor acht Jahren begann David damit, die beiden bestehenden verfallenen Cotswold-Steinscheunen – eine mit Stroh-, eine mit Steinziegeldach – in ein elegantes Landhaus zu verwandeln. Er fügte auch ein drittes Gebäude hinzu und verband das Trio mit einem längeren Flügel, um das zu schaffen, was Historiker als einen taktischen Trend während der Regentschaft Elisabeths I. kennen werden: ein Haus in Form des Großbuchstabens E." Tatsächlich war es im elisabethanischen Zeitalter unter wohlhabenden Adligen üblich, ihre Landsitze in E-Form zu bauen, um der Königin politische Ehrerbietung zu erweisen. All das fiel in eine Zeit, in der David intensiv hinter den Kulissen an der Verwirklichung seines Traums vom Ritterschlag arbeitete. Im November 2025 schlug König Charles (77) ihn schließlich in Windsor Castle zum Ritter.

Dass David ein Faible für Symbole hat, ist gut bekannt. Er ist geradezu berühmt für seine Faszination für die Zahl 7 – seine Trikotnummer bei Manchester United und der englischen Nationalmannschaft. Seiner Tochter Harper gab er Seven als zweiten Vornamen, und auch seine Superjacht trägt diesen Namen. Darüber hinaus ist sein Körper mit Tattoos bedeckt, hinter denen jeweils eine besondere Bedeutung steckt. Seine tiefe Verbundenheit mit der Monarchie zeigte er auch ganz öffentlich, als er im September 2022 ohne großes Aufheben 13 Stunden in der Schlange wartete, um der aufgebahrten Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sir David Beckham nach seiner Auszeichnung als Knight Bachelor auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Queen und David Beckham im Juni 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und David Beckham in London, 2019