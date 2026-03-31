Ritterschlag: David Beckhams Kids rechneten mit Privilegien

David Beckham (50) sorgt mit einem augenzwinkernden Familienmoment für Gesprächsstoff: Der frisch zum Ritter erhobene Ex-Fußballstar erzählte jetzt, dass seine Kinder direkt vor dem großen Tag eine ganz konkrete Frage hatten. Im Interview beim britischen Sportsender Talksport sagte er: "Meine Kinder haben mich angeschaut und gefragt: 'Papa, bekommen wir jetzt irgendwelche Privilegien?'", berichtete David. Seine Antwort fiel deutlich aus: "Abgesehen von denen, die ihr ohnehin schon habt – absolut nicht." Der 50-Jährige war am 4. November 2025 auf Schloss Windsor von König Charles (77) zum Ritter geschlagen worden. Seither trägt David den Rang als Knight Bachelor – mit dem Höflichkeitstitel Sir – und genießt die Ehre vor allem im Kreis seiner Familie.

In dem Gespräch machte der Sportler außerdem klar, dass sich sein Alltag durch den Ritterschlag kaum verändert habe. Er scherzte, der größte Unterschied zeige sich eher im Detail: Sein Briefpapier für Dankschreiben sehe nun anders aus. Geehrt wurde David für seine Verdienste im Sport und sein wohltätiges Engagement. Gemeinsam mit Victoria Beckham (51) hat der Brite vier Kinder: Harper (14), Cruz (21), Romeo (23) und Brooklyn (27). Letzterer war nicht bei der Zeremonie in Windsor dabei, weil das Verhältnis damals bereits als distanziert galt.

Während die übrigen Familienmitglieder den Ritterschlag von David zum großen Ereignis machten, blieb der älteste Sohn deutlich auf Distanz. Ein Insider erklärte damals gegenüber der Daily Mail: "Es gibt absolut keinen Kontakt zwischen Brooklyn und seinen Eltern, und das ist schon seit einiger Zeit so. Es ist extrem traurig, aber so hat Brooklyn entschieden, sein Leben mit Nicola zu leben." Bereits in den Wochen zuvor war der Bruch für Beobachter immer klarer geworden. Während Romeo in Los Angeles Termine wahrnahm, blieb Brooklyn in seiner eigenen Luxusvilla. Auch bei wichtigen Familienanlässen fehlte der Promi-Spross. Mit provokanten Posts und offenen Vorwürfen gegenüber Victoria zeigte Brooklyn wiederholt, wie groß die Distanz mittlerweile ist.

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Getty Images Sir David Beckham nach seiner Auszeichnung als Knight Bachelor auf Schloss Windsor

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026