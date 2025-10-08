Stolze Mama: Julia Roberts schwärmt von erwachsenen Kids

Julia Roberts (57) zeigte sich kürzlich im Gespräch mit Stephen Colbert (61) in der Show "The Late Show" von ihrer privaten Seite. Die Schauspielerin teilte mit, dass ihre drei Kinder, die sie mit ihrem Ehemann Danny Moder (56) hat, mittlerweile alle ausgezogen sind. Die 20-jährigen Zwillinge Hazel und Phinnaeus sowie der 18-jährige Henry sorgen dafür, dass Julia nun "ein leeres Nest" hat. Trotz der neuen Situation erklärte sie, wie sehr sie die Besuche ihrer Kinder genießt: "Es ist alles pure Freude. Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen." Humorvoll fügte sie aber hinzu, dass sie nicht sicher sei, ob "jetzt in Tränen auszubrechen" der beste Startpunkt für das Gespräch sei.

Während der Talkshow betonte Julia auch, wie eng die Verbindung zu ihrer Familie ist. Ihre Liebe als Mutter äußert sich aber nicht nur durch gemeinsame Zeit, sondern auch durch kleine Gesten. Ein besonderes Highlight war eine Anekdote über ihren Sohn Henry, der jüngst Julias ikonischen Anzug aus den 90ern trug. Der Look, den die Schauspielerin ursprünglich bei den Golden Globes getragen hatte, gehört zu den denkwürdigsten Momenten ihrer Karriere. Julia erinnerte sich daran, wie sie den Herrenanzug damals spontan auswählte und sich sofort darin wohlfühlte. "Ich war sehr beeindruckt von mir", scherzte sie. Henrys coolen Auftritt mit dem Outfit teilte Danny Moder vor Kurzem auch in den sozialen Medien.

Julia Roberts und Ehemann Danny Moder setzten bei ihren Kindern stets auf klare Regeln und Stabilität. Die beiden gelten als konsequente Eltern, die den richtigen Moment abgewartet haben, bevor sie etwa Smartphones erlauben. Diese Struktur gibt den Kindern Sicherheit – und zeigt, dass Liebe und Grenzen Hand in Hand gehen. "Hier sind die Grenzen, und die verschieben sich nicht", verriet Julia einmal. Trotz strenger Regeln ist die Verbindung zu ihren Kindern aber besonders innig: Für die Schauspielerin sind sie das Beste in ihrem Leben.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts, 2022

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin