Das verrät Julia Roberts über Comeback der "Ocean's"-Reihe

Julia Roberts (58) hat den Fans der "Ocean's"-Reihe einen handfesten Grund zur Vorfreude geliefert: Auf dem roten Teppich der Golden Globes 2026 in Los Angeles bestätigte die Schauspielerin im Gespräch mit Access Hollywood, dass an "Ocean's 14" gearbeitet wird. "Die Gang ist zurück", verkündete Julia strahlend. Vieles an dem Projekt sei noch streng geheim, betonte sie, doch es gebe bereits konkrete Pläne im Hintergrund. Die Schauspielerin machte auch deutlich, dass die Koordination der Drehpläne einer so hochkarätigen Besetzung wie der "Ocean's"-Crew eine große Herausforderung sei.

Gegenüber Entertainment Tonight wurde Julia dann etwas konkreter. Vor allem Brad Pitt (62) sei schwer zu koordinieren. "Ich glaube, Brad arbeitet am meisten. Also ist sein Terminkalender wahrscheinlich der kniffligste", sagte sie, stellte aber sofort klar: "Er hält nichts auf! Er ist einfach so beliebt." Kurz zuvor hatte Julia noch humorvoll gestichelt, sie freue sich gar nicht so sehr darauf, ihren Co-Star George Clooney (64) bei der Verleihung zu sehen – "habe ihn am Freitag gesehen", meinte sie mit einem Grinsen gegenüber Access Hollywood. Beide Hollywood-Stars waren am Abend als Nominierte im Rennen: Julia in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einem Drama" für "After the Hunt", George als "Bester Schauspieler in einer Musical- oder Comedy-Produktion" für "Jay Kelly". Am Ende mussten die beiden allerdings anderen den Vortritt lassen: Timothée Chalamet (30) schnappte sich den Globe in Georges Kategorie, Jessie Buckley triumphierte in Julias Sparte.

Für Fans der Reihe ist die Aussicht auf ein Wiedersehen der alten Crew besonders spannend, denn Julia und George gelten seit "Ocean's Eleven" als eines der beliebtesten Leinwand-Duos Hollywoods. Damals spielten sie das Ex-Paar Danny und Tess Ocean, das am Ende wieder zueinander findet und in "Ocean's Twelve" als Paar zurückkehrt, bevor Julia beim dritten Teil der Hauptreihe pausierte. George hatte schon im Herbst von einem "großartigen Drehbuch" geschwärmt und erklärt, dass das Studio das Budget freigegeben habe und es nun vor allem um die Koordination der vielen Stars gehe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Brad Pitt und George Clooney in "Ocean's Eleven", 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts und George Clooney, Schauspieler