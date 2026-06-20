IMAX: Ticketseiten brechen wegen "Die Odyssee" zusammen

Der Vorverkaufsstart für Christopher Nolans (55) neues Epos "Die Odyssee" hat in den USA für echtes Chaos gesorgt. Als die IMAX-Tickets offiziell in den Verkauf gingen, waren die Server der Kinokette AMC sowie des Online-Ticketanbieters Fandango dem Ansturm schlicht nicht gewachsen. Zeitweise brachen beide Seiten stundenlang zusammen, und viele Fans mussten bis zu einer Stunde warten, um überhaupt an ein einziges Ticket zu gelangen. Laut Variety war das Ausmaß des Andrangs enorm. Das könnte mitunter auch an dem enormen Star-Ensemble liegen, mit dem der Film aufwartet. Zur Besetzung zählen neben Hauptdarsteller Matt Damon (55) unter anderem Anne Hathaway (43), Elliot Page (39), Tom Holland (30), Charlize Theron (50), Zendaya (29) und Robert Pattinson (40).

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die IMAX-Vorführungen für das Startwochenende bereits seit dem vergangenen Sommer 2025 ausverkauft sind – der jetzige Ansturm betrifft also andere Vorstellungstermine. Hinzu kommt eine weitere Überraschung: "Die Odyssee" soll in den USA ein R-Rating erhalten, was bedeutet, dass Jugendliche unter 17 Jahren den Film ohne Begleitung Erwachsener nicht sehen dürfen. Das TCL Chinese Theatre kommuniziert dies aktuell entsprechend. Trotzdem setzen die Studios große Hoffnungen auf den Film: Mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar und einer absoluten Starbesetzung könnte "Die Odyssee" die Milliarden-Marke an den Kinokassen knacken. In Deutschland ist der Kinostart für den 16. Juli 2026 geplant.

Christopher Nolan gilt als einer der wenigen Filmemacher, die ihr Publikum immer wieder ins Kino locken. Seit über 18 Jahren dreht er seine Filme größtenteils im IMAX-Format, um ein besonders intensives Kinoerlebnis zu schaffen. Zuletzt gelang ihm das mit "Oppenheimer", der an der Milliarden-Marke nur knapp scheiterte – am Ende fehlten rund 25 Millionen US-Dollar. Sein neues Projekt basiert auf Homers Heldengedicht "Odyssee" und ist damit sein erstes Werk, das tief in der Antike verwurzelt ist. Das Film-Tracking-Unternehmen The Quorum hatte zuletzt noch ein um knapp 10 Prozent gesunkenes Publikumsinteresse in den USA vermeldet – der Ticketansturm scheint dieses Bild jedoch zumindest für hartgesottene Kinofans zu relativieren.

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Christopher Nolan 2018 bei einer Academy Awards-Veranstaltung in Beverly Hills

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026