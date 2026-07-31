Nanu: Vor diesem Genre hat Christopher Nolan wirklich Angst

Christopher Nolan (56) hat sich in seiner Karriere als Regisseur an zahlreichen Filmgenres versucht: Science-Fiction, Thriller, Kriegsfilm, Drama, Action - und mit seinem neuen Epos Die Odyssee sogar erstmals an Fantasy. Doch bei einem Genre zieht er eine klare Grenze: romantische Komödien. In der US-Talkshow "The Tonight Show" verriet er Moderator Jimmy Fallon (51), dass er vor diesem Genre regelrecht Angst habe.

Jimmy hatte den Gedanken einer von Christopher inszenierten Romantikkomödie scherzhaft ins Gespräch gebracht - und der Oscar-Preisträger reagierte mit echter Ehrfurcht: "Ich glaube, eine romantische Komödie zu machen, wäre unglaublich schwierig. Ich sehe solche Filme sehr gern. [...] Menschen, die Komödien inszenieren, leisten meiner Meinung nach eine der schwierigsten Arbeiten überhaupt, weil sie Menschen auf diese Weise zum Lachen bringen müssen." Das Problem sei das hohe Risiko, das Komödie mit sich bringe: "Wenn ich Menschen einen Film zeige und sie auf manche Stellen vielleicht nicht reagieren, denke ich mir: 'Ach, sie verstehen es einfach nicht. Egal.' Bei einer Komödie kann man sich dahinter nicht verstecken." Eine Romantikkomödie selbst inszenieren zu müssen, würde ihn nach eigenen Worten "entsetzen".

Derweil feiert "Die Odyssee" an den Kinokassen große Erfolge. In der Talkshow berichtete Christopher von den gigantischen Dreharbeiten zu Homers berühmtem Epos: Der Film entstand in sechs Ländern, über mehr als 90 Drehtage hinweg, mit Tausenden Beteiligten - und sogar einer rund 18 Meter hohen animatronischen Puppe. Weltweit hat das Fantasy-Epos bereits über 282 Millionen Euro eingespielt und zählt damit zu den erfolgreichsten Filmen des laufenden Jahres.

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026