Diese "Die Odyssee"-Szene hat Nolan seit 22 Jahren im Kopf

Christopher Nolans (56) Verfilmung von Homers Epos Die Odyssee feiert derzeit an den Kinokassen weltweit große Erfolge und begeistert Kritiker wie Publikum gleichermaßen. Doch eine der markantesten Szenen des Films – die des legendären Trojanischen Pferds – trägt der Regisseur schon seit sage und schreibe 22 Jahren mit sich. In seiner Version hat das Pferd keine Räder und steht auch nicht auf festem Boden, sondern versinkt halb im Sand an der Küste, ragt schräg in die Höhe und wirkt eher wie eine vergessene Statue denn wie ein raffinierter Kriegsplan. Für Kinozuschauer, die Matt Damon (55) als Odysseus und seine Männer im Inneren des Pferdes sehen, dürfte diese ungewöhnliche Bildsprache eine Überraschung sein.

Woher diese Idee stammt, erklärte Christopher Nolan nun in einem Gespräch mit Jon Stewart in "The Daily Show". Demnach beschäftigte er sich bereits mit dem Trojanischen Pferd, als er einst als möglicher Regisseur des Films "Troja" im Gespräch war – ein Job, den er letztlich nicht bekam. "Troja" wurde stattdessen von Wolfgang Petersen (†81) inszeniert und kam 2004 mit Brad Pitt (62) in der Hauptrolle in die Kinos. Damals stellte sich Christopher bereits die Frage, wie er das Trojanische Pferd für ein Publikum glaubwürdig machen könnte, das die Geschichte längst kennt: "Wir alle wissen, dass sich in einem Trojanischen Pferd Griechen verstecken. Man startet also aus einer schwierigen Position. Die Frage ist: Wie verkauft man dieses Konzept?" Seine Antwort war das halb vergrabene Pferd ohne Räder – ein Bild, das ihn seitdem nicht mehr losließ.

In "Die Odyssee" konnte Christopher diese Idee nun endlich verwirklichen. Im Gespräch betonte er, dass es ihm vor allem um die Glaubwürdigkeit der Szene ging: "Ich wollte diese Sequenz unbedingt umsetzen und vollständig ausarbeiten. Genau darin lag für mich die Spannung: Können wir das dem Publikum so präsentieren, dass es daran glaubt?" Bemerkenswert ist dabei auch, dass das Trojanische Pferd in Homers "Ilias" ursprünglich gar nicht vorkommt – es war eine spätere Ergänzung, die Christopher damals zu seiner eigenen kreativen Auseinandersetzung mit dem Stoff inspirierte. Dass die Rechnung aufgegangen ist, legt der aktuelle Erfolg von "Die Odyssee" an den Kinokassen nahe: Bei Rotten Tomatoes fehlen sowohl der Fachpresse als auch dem Publikum nur wenige Prozentpunkte zu einer perfekten Bewertung. Bis sein nächster Film erscheint, könnte es noch ein wenig dauern.

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"